ふわふわの泡がオムツの悪臭を強力にシャットアウト！業務用消臭剤メーカーの大人気「ニオイToletta」シリーズから、おむつ用消臭剤が満を持して本日発売！

株式会社サナ

環境改善のリーディングカンパニーとして製品の製造販売を行う株式会社サナ（埼玉県所沢市、代表取締役：秋山哲紀）は、育児や介護における排泄処理の負担を軽減し、使用者の精神的ゆとりと尊厳を守るためのおむつ用消臭剤『ニオイToletta（ニオイトレッタ）おむつ用消臭剤 泡タイプ』を2026年6月1日より発売いたします。

- 【開発の背景】「優しくしたいのに、できない」という葛藤を解消するために

本製品の開発は、20年前に開発者自身が経験した、育児と介護を同時に担う日々が原点となっています。

当時、3歳の子どものおむつが取れず、夜間のおむつ替えが続く毎日。離乳食を食べ始めたころから変わるおむつのニオイは、慣れていてもやはり臭く、わが子の成長を喜びながらも、つい眉をひそめてしまう自分への罪悪感がありました。そこへ加わったのが、自宅での祖母の介護です。



介助を受ける祖母は「汚いものを処理させて申し訳ない」と繰り返し、当時3歳だった曾孫（ひまご）にも「おばあちゃん、臭くないかい？」と怯えるように尋ねていました。家族がどれほど「気にしないで」と伝えても、部屋に染み付くニオイや衛生面への不安は、ケアする者・される者、双方の心のゆとりを静かに奪い続けていきました。



「子どもの世話と祖母の介護で、毎日必死だった。優しくしたくても、どうしてもできない日があった。ニオイは、人の気持ちに本当に大きく関わるのだと痛感した」

「ニオイが原因で、大切な人への優しさを失ってほしくない」--この強い想いから、当社が長年培ってきた業務用消臭技術を結集し、育児・介護の現場に寄り添う全く新しい消臭剤の開発に至りました。

- 【社会背景】おむつ持ち帰り問題が、親の心を削っている

外出先や保育園では、運営コストや衛生管理上の理由から、使用済みおむつを保護者が持ち帰るケースがあります。しかし、バッグやベビーカーの中で温められたおむつの異臭は想像以上に強く、「周囲への迷惑」や「持ち物への移り香」を懸念する保護者が、常に気を張り続けなければならない状況を生み出しています。



育児はただでさえ体力と気力を要するものです。

個別袋に入れたくても入れられない。入れてもニオイが気になってしまう。

毎日ニオイに対する様々な気疲れが積み重なることで、子どもに向けるべき笑顔や余裕が失われていく--本製品は、そうした現状の問題に対する強い危機感から、今まさに不可欠な製品であると確信して開発したものです。

- 【製品の特長】プロの技術を凝縮した「7秒」の処理体験

『ニオイToletta』は、独自の「フォーム（泡）タイプ」を採用することで、従来のおむつ処理の常識を変えます。



■ 確かな消臭力と密着性

業務用分野で実績のある消臭成分が、排泄物のニオイを泡で包み込み、外部への拡散をシャットアウト。乳幼児や高齢者に多く見られる、複数の悪臭成分が重なった「複合臭」にも対応します。

■ 処理時間を約50%短縮（約14秒 → 約7秒）

個人差はありますが、従来のおむつを袋に入れて縛る作業（約14秒）に対し、本製品を使用すればわずか7秒ほどで処理が完了します。一日に何度も繰り返される作業の時短は、多忙な育児中の保護者や介護従事者の心身の負担を大きく軽減します。

■ 安全性と衛生面への徹底した配慮

除菌成分を配合し、衛生環境を維持。お子様や高齢者の誤飲防止のため苦味剤を添加するとともに、ポンプが容易に外れないようボトルの肩口（R肩部分）までをシュリンクフィルムで固定し、安全性に徹底してこだわりました。

■ 心を和らげるフローラルの香り

アロマテラピーでもストレスや緊張を和らげる効果があるといわれるフローラルの香りを採用。処理後の空間を清潔で穏やかな雰囲気に整えます。

- 【今後の展望】

株式会社サナは、『ニオイToletta』を通じて、ニオイという目に見えない障壁を取り除き、育児・介護の現場に「微笑む時間」を取り戻すことを目指します。赤ちゃんのおむつから、高齢者の介護、ペットの排泄ケアまで、すべての人の尊厳と笑顔を守る製品づくりに、今後も邁進してまいります。

- 【製品概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/113158/table/4_1_896abff0451d7b3823c4707204cd6b48.jpg?v=202606010551 ]

- 【株式会社サナについて】

当社は環境貢献企業として57年、し尿処理施設や産業廃棄物処理場などのプロフェッショナルな現場向けに、消臭・水処理薬剤の製造販売を行ってまいりました。その確かな技術力を現在は一般家庭向け製品にも展開し、快適な生活環境の創造に寄与しています。

- 【イベント情報】

2026年6月24日（水）から26日（金）まで東京ビッグサイトで開催されるライフスタイルWeek「ベビー＆キッズ EXPO」に出展いたします。

ブースでは、新発売となる『ニオイToletta おむつ用消臭剤 泡タイプ』の実物をご覧いただけるほか、実際の「泡の密着力や消臭体験」をお試しいただけるデモスペースをご用意しております。ご来場の際は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

開催期間： 2026年6月24日（水）～26日（金）

会場： 東京ビッグサイト

ブース位置： L7-49

- 【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サナ

本社：埼玉県所沢市東所沢和田1-41-6

創業日：1969年7月14日

代表者： 代表取締役社長 秋山哲紀

事業内容：

■消臭剤、脱臭剤、芳香剤の製造販売

■排水処理剤、浄化槽管理剤の製造販売

■水溶性フィルム充填加工業務

■前各号に関する、受託加工業務(ＯＥＭ、ノベルティ)

■臭気分析、水質分析業務

■環境計量証明事業

広報担当：初鹿野、渡邊

電話：04-2946-2341

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