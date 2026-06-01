Crafton Biotechnologyとの共同研究開始のお知らせ

株式会社ファンペップ

株式会社ファンペップ（本社：大阪府茨木市、代表取締役社長：三好 稔美）は、この度、Crafton Biotechnology株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役：渡辺 勇人、以下「Crafton社」）との間で共同研究契約を締結し、抗体誘導ペプチド技術を活用した治療用mRNAワクチンに関する共同研究（以下「本研究」）を開始しましたのでお知らせします。

当社は、多様なニーズに焦点を当てた独自技術による機能性ペプチドを創製し、事業を進めております。現在、皮膚潰瘍に対する「SR-0379」に加え、キャリアペプチド「AJP001」を強みとして展開する抗体誘導ペプチド（ペプチド治療ワクチン）を中心に研究開発を進めております。

Crafton社は、名古屋大学・東京科学大学の技術を基盤として設立されたバイオテクノロジー企業です。独自のキャップ化技術「PureCap(R)」をはじめとする革新的なmRNA創薬プラットフォームを有し、製薬企業、研究機関など多様なパートナーとの連携を通じて、次世代mRNA医薬品の研究開発を推進しています。

本研究では、当社の抗体誘導ペプチド技術とCrafton社独自のmRNA技術（PureCap(R)を含む）を融合し、新たな治療用mRNAワクチンの創製を目指します。なお、本研究では、設計したmRNAワクチンについて、Crafton社が合成を、当社が有効性評価などを担当いたします。

【Crafton Biotechnology株式会社】

所在地 ：愛知県名古屋市千種区不老町1番

国立大学法人東海国立大学機構

名古屋大学インキュベーション施設

設立 ：2022年３月１日

事業内容：医薬品の研究・開発・製造・販売および技術移転

HP ：https://craftonbio.com/