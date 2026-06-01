これからの自分を大切にしたい毎日に。漢方専門店が開発した和漢サプリメント「鉄＋マカ」「カルシウム＋シリカ」 2026年6月1日（月）新発売

薬日本堂株式会社

スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 石川知宏）は、内外両面からの美容と健康を応援するトータルビューティーブランド「KAGAE（カガエ）」より、2種の和漢サプリメント「鉄＋マカ」「カルシウム＋シリカ」を2026年6月1日に発売いたしました。

ビタミン・ミネラルと、厳選した和漢素材を配合した、変化しやすい現代人のライフスタイルに寄り添うサプリメントです。

「カガエ 鉄＋マカ」 商品概要

カガエ 鉄＋マカカガエ カルシウム＋シリカ

製品名：カガエ 鉄＋マカ

内容量：14.16g（236mg×60粒）

価格：3,996円 (税込)

発売日：2026年6月1日（月）

販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗（順次発売）

詳細を見る :https://www.nihondo-shop.com/SHOP/4961490053326.html

●日々のリズムと未来に、はぐくむ基礎習慣

女性のすこやかさを支える「マカ」や「亜鉛」などのサポート成分と、6種の和漢素材を配合したサプリメントです。これからの自分を大切にしたい毎日に、やさしく寄り添います。

●栄養機能食品：鉄・葉酸・ビタミンB12

赤血球を作るのに必要な「鉄」や、その形成を助ける「葉酸」「ビタミンB12」をバランスよく配合しました。

●6種の和漢素材配合

美容と健康のサポートとしても活用される、６種の和漢素材を配合。

〈枸杞の実・なつめ・鳴子百合・山茱萸・黒豆・黒米〉

＜こんな時におすすめ＞

□未来のために、日々の栄養補給を心がけたいときに

□日々のコンディショニングが気になる女性に

□パートナーとともに食習慣を見直したいときに

「カガエ カルシウム＋シリカ」 商品概要

製品名：カガエ カルシウム＋シリカ

内容量：40.32g（336mg×120粒）

価格：3,996円 (税込)

発売日：2026年6月1日（月）

販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗（順次発売）

詳細を見る :https://www.nihondo-shop.com/SHOP/4961490053333.html●日々のリズムと未来に、はぐくむ基礎習慣

からだの土台形成に欠かせないミネラルやビタミンに、5種の和漢素材をプラス。アクティブな歩みや運動習慣、そして美しくしなやかな毎日を大切にしたい方におすすめです。

●栄養機能食品：カルシウム・マグネシウム・ビタミンD

骨や歯の形成に必要な「カルシウム」「マグネシウム」に、その働きを助ける「ビタミンD」を配合しました。

※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

多量に摂取すると軟便（下痢）になることがあります。

※一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

●5種の和漢素材配合

美容と健康のサポートとしても活用される、5種の和漢素材を配合。

〈エゾウコギ・山茱萸・黒豆・牡蛎殻・しじみ〉

＜こんな時におすすめ＞

□日々の動きや運動習慣を意識しはじめた方に

□こつこつとコンディションを整えたい方に

□今、そしてこれからのために食習慣を見直したいときに

会社概要

ニホンドウ漢方ミュージアム

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。

その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。



・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階

・設立：1969年4月

・代表取締役社長：石川知宏

・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業



【薬日本堂運営サイト】

コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/

オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/

漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/

薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/