日韓のクラファンで累計1.1億円を突破！大ヒット窓用断熱フィルム『キャプテンDAMAGAシート』を、「CoSTORY」にて6月1日（月）よりカラバリを増やして販売開始

ジャパンピープル商事株式会社

この度、日本と韓国のクラウドファンディングにおいて累計1億1,000万円以上の販売実績を誇る、次世代窓用断熱・遮熱フィルム『キャプテンDAMAGAシート』を、「CoSTORY（コストリー）」にて6月1日（月）より販売を開始いたします。

今年の夏も猛暑が予想されており、家庭における電気代の高騰や深刻な電力不足への懸念が高まっています。本製品は、強い日差しを遮る「遮熱」だけでなく、冬には室内の暖気を逃がさない「断熱」機能も発揮するため、エアコン効率を大幅に高めて一年中快適かつ経済的な暮らしをサポートする省エネプロダクトです。

【CoSTORY販売ページ】

https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1879361132

【販売背景】

１.「猛暑」と「電気代高騰」に立ち向かう、窓からの新しい家庭の節電対策

近年、世界的な気候変動による夏の猛暑や冬の厳冬、それに伴う電気代の高騰が家庭の大きな経済的負担となっています。特に2026年の今年も例年以上の猛暑が予測されており、「いかに賢く、手軽に家庭の固定費（光熱費）を抑えるか」が多くの人々にとって急務です。

日本の住宅において、室内の熱が最も出入りしやすい場所は「窓」などの開口部と言われています。一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会のデータによると、夏の冷房時に室内に流入する熱の約73％、冬の暖房時に室内から逃げ出す熱の約58％が「窓」などの開口部に起因しています。

せっかくエアコンをつけても、窓から入る強烈な熱気や、窓から逃げていく暖気のせいで冷暖房効率が下がり、それが電気代のダイレクトな高騰へとつながってしまいます。「手軽に、かつ効果的に冷暖房効率を上げたい」という要望を叶える商品として開発しました。

※一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会

https://www.kensankyo.org/openinginfo/openingheat/



２. 日韓で累計1億1,000万円の売上実績！

こうした「節電・省エネ」を望む多くの声に応える形で生まれたのが『キャプテンDAMAGAシート』です。これまでに日本のクラウドファンディングで5,000万円、韓国のクラウドファンディングで6,000万円、合わせて1億1,000万円以上の販売実績を記録し、日韓両国で爆発的な支持を獲得してきました。

水だけで簡単に貼れて、剥がし跡も残らない賃貸対応仕様のため、一軒家からマンションまで、あらゆる家庭ですぐに始められる最新の猛暑・防寒対策として高い評価を得ています。この度、クラウドファンディングでの大反響を受け、さらに多くの方にこの快適さと省エネ効果を体験していただくため、「CoSTORY」での販売を決定いたしました。

【キャプテンDAMAGAシートの特徴】

■ 『キャプテンDAMAGAシート』が支持される4つの理由

【1】夏は涼しく、冬は暖かい！驚異の「遮熱・断熱」W効果

赤外線カット率80％を誇る高遮熱機能を持ちながら、冬場は室内の暖気を窓から逃がさない優れた断熱性を発揮（熱貫流率を低く抑える独自技術）。夏は冷房、冬は暖房の効率を最大化し、年中節電に貢献します。

【2】水だけでピタッと貼れる！賃貸でも安心の無接着剤DIY

接着剤を一切使用せず、水だけで簡単に窓ガラスに貼り付けることができます。剥がす際も跡が一切残らないため、賃貸住宅でも安心してご使用いただけます。

【3】結露防止・紫外線99%カット・ガラス飛散防止の多機能性

室内外の温度差を軽減することで、カビやダニの原因となる冬の「結露」を抑制。さらに紫外線を99%以上ブロックして家具や肌を日焼けから守り、万が一の災害時にはガラスの飛散を防ぐ安全設計です。

【4】抜群の透明性で、部屋の明るさはそのまま

従来の厚手な断熱シートとは異なり、可視光線透過率約75%を確保。外の光をしっかり取り込み、お部屋の明るさや景観を損ないません。

【製品概要】

商品名： キャプテンDAMAGAシート

サイズ展開： 90cm × 5m / 90cm × 10m

販売場所： 「CoSTORY」

販売サイト：https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1879361132

価格帯： 9,600円（税込・送料込）～ ※各種割引プランあり

【会社概要】

会社名： ジャパンピープル商事株式会社

代表者： Kim Halim

本社所在地： 東京都港区 東新橋2-7-3 昭和アステック1号館 210

URL： https://jpppl.co.jp/