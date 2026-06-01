『Pureal（ピュレア）』が6月3日（水）より渋谷MODIにてPOPUP STOREをオープン！『Pureal Lab+（ピュレアラボプラス）』の取り扱いも決定

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）は、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』において、2026年6月3日（水）～6月21日（日）の期間で渋谷MODIにてPOPUP STOREを開催いたします。

本POPUP STOREでは、スキンケアブランド『Pureal（ピュレア）』の部分用シートマスク・アップグレードシートマスクを含む全シートマスクに加え、姉妹ブランド『Pureal Lab+（ピュレア ラボプラス）』の美顔器およびフェイスクリームを販売いたします。

会場では、美顔器を実際にお手に取ってお試しいただける体験ブースを設置するほか、SNSアカウントフォロー特典や、ご購入金額に応じたノベルティのプレゼントもご用意しております。

ブランドの世界観をより深くご体感いただける特別な機会となっておりますので、ぜひこの機会にご来場ください。

■Pureal POPUP STORE 詳細情報

開催時期：2026年6月3日（水）～2026年6月21日（日）

営業時間：11:00～20:00

開催場所：渋谷MODI 1階 カレンダリウム

■取扱商品

化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』からは、以下の各シリーズの商品を販売いたします。

■リポエッセンスシリーズ＜シートマスク＞ （各7枚入り／660円（税込））

・ピュレア クリアリポエッセンスマスク

・ピュレア リジュオンリポリペアエッセンスマスク

・ピュレア レチビタリポエッセンスマスク

■エッセンスシリーズ＜シートマスク＞（各7枚入り／660円（税込））

・ピュレア カフェインリフトエッセンスマスク

・ピュレア レッドグロウエッセンスマスク

・ピュレア ホワイトライスエッセンスマスク

■ポイントエッセンスマスクシリーズ〈部分用シートマスク〉（各16枚入り／495円（税込））

・ピュレア グロッシーポイントエッセンスマスク

・ピュレア ディープポイントエッセンスマスク

■ハイドレイトシリーズ〈アップグレードシートマスク〉 （各1枚入り／275円（税込））

・ピュレア クリアハイドレイトエッセンスマスク

・ピュレア リジュオンハイドレイトリペアエッセンスマスク

・ピュレア レチビタハイドレイトエッセンスマスク

姉妹ブランド『Pureal Lab+（ピュレア ラボプラス）』からは、以下の美顔器2種とフェイスクリームを販売いたします。

■美顔器

・ダーマリフトショット〈吸引・EMSタイプ〉 8,800円（税込）

・ダーマブーストショット〈振動・EMSタイプ〉 6,600円（税込）

■フェイスクリーム

・ピュレアラボプラス ブーストショットクリーム（65g） 1,980円（税込）

■イベント特典詳細

本POPUP STOREでは、SNSアカウントフォロー特典と、ご購入金額に応じたノベルティ特典の2つのイベントをご用意しております。SNSアカウントフォローでその場でもらえる特典に加え、一定金額以上のお買い上げでノベルティをプレゼントいたします。

【SNSアカウントフォローイベント】

ピュレア ラボプラス公式Instagram（@pureal_lab_official）のフォローで、以下のアイテムをプレゼントいたします。

・ブーストショットクリーム 1回分／3包（非売品）

・ポイントエッセンスマスク 2枚入り／1個（非売品） ※2種のうち1種をランダムでお渡し

【購入金額別ノベルティ特典】

■Aセット-1度のお会計で1,980円（税込）以上のご購入

・オリジナルショッパー 1枚

・オリジナルステッカーBlue 1枚

・カフェインリフトエッセンスマスク 1枚入／1個（非売品）



■Bセット-1度のお会計で3,960円（税込）以上のご購入

・オリジナルステッカーPink＆Yellow 計2枚

・グロッシーポイントエッセンスマスク 2枚入／2個（非売品）

・ディープポイントエッセンスマスク 2枚入り／2個（非売品）

・ブーストショットクリーム 1回分／ 7包（非売品）



■Cセット-1度のお会計で6,600円（税込）以上のご購入

・オリジナルミラー 1個



※中村嶺亜さんの肖像を使用した景品はございません。

※一度のお会計金額に応じて、Aセット～Cセットのすべての特典をお渡しいたします。

※SNSアカウントフォローイベント・ノベルティ特典ともに特典がなくなり次第終了となります。

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【ビッグ クリアリポエッセンスマスク展示】

新TVCM発表会にて登場した巨大商品見本を展示いたします。

■ピュレアについて

「大切な素肌だから特別な贈り物を」

毎日が特別な日になるように生まれたスキンケアブランドが、

Pureal（ピュレア）です。贅沢なデイリーケアを通じて、大切な自分の素肌に特別なギフトをお届けします。大切な素肌へ、必要な成分だけを配合した肌に優しいスキンケアアイテムを展開します。

■ピュレア公式サイト及びSNS

ピュレア公式サイト

https://www.purealcosme.com/

ピュレア公式オンラインストア

https://store.maruman-healthcare.com/shop/pages/pureal_brand

ピュレア楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/marumanhealth/c/0000000119/

ピュレアAmazonストア

https://www.amazon.co.jp/stores/Pureal/page/40CB520A-A75E-4FE9-9760-9DB8237E683E

ピュレア公式X（旧Twitter）/ @OfficialPureal

https://twitter.com/OfficialPureal

ピュレア公式Instagram / @pureal_official

https://www.instagram.com/pureal_official/

■『Pureal Lab＋（ピュレア ラボプラス）』について

「時間はない。でも、きれいは妥協したくない。」

そんな想いに応えるために生まれた、ピュレアの姉妹ブランドです。忙しい毎日の中でも、自分のためのケアを大切にしたい。Pureal Lab+は、日常に無理なく取り入れられる“ご褒美スキンケア”を提案します。シートマスクを中心に展開してきたピュレアがこれまで育んできた「大切な自分の素肌に特別なギフトを」という想いはそのままに。“Lab＋（ラボプラス）”という名前には、 スキンケアを研究するように、より良い使い心地や実感を追求しながら、毎日にうれしい変化（プラス）を届けたいという想いを込めました。

■『Pureal Lab＋（ピュレア ラボプラス）』公式サイト及びSNS

ピュレア ラボプラス公式サイト

https://www.purealcosme.com/labplus/

ピュレア ラボプラス公式オンラインストア

https://store.maruman-healthcare.com/shop/pages/pureallab_plus_derma

ピュレア ラボプラス楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/marumanhealth/c/0000000905/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_3

ピュレア ラボプラスAmazonストア

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYFB698D

ピュレア ラボプラス公式X（旧Twitter）/ @Pureal_lab

https://x.com/Pureal_lab

ピュレア ラボプラス公式Instagram / @pureal_lab_official

https://www.instagram.com/pureal_lab_official/

マルマンH&B株式会社

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

■お客様からのお問い合わせ先

ピュレアお客様お問い合わせ窓口

TEL：0120-040-562

平日10:00～17:00