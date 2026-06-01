【新商品リリース】食感変化に着目した焼菓子専用小麦粉「グロワール」を発売

株式会社増田製粉所

株式会社増田製粉所（代表取締役社長：竹越 健一郎）は、焼菓子専用小麦粉の新商品として「グロワール（GLOIRE）」を2026年６月１日（月）に発売しました。

本製品は、創業120周年を記念して開発された商品であり、従来の菓子用粉とは異なる原料設計と製粉設計から誕生しました。

焼き上がり直後だけでなく、時間経過による食感の変化に着目している点が特長です。

■「グロワール」の開発背景

近年、製菓業界では原材料費やエネルギーコストの上昇、人手不足の深刻化を背景に、品質の安定と製造効率の両立が強く求められています。

また、ギフトやECなど販売形態の多様化により、焼成直後だけでなく、一定時間が経過した後も含めた品質設計の重要性が高まっています。

こうした中で焼き菓子は、日々の売上を支える重要な商品である一方、配合はシンプルであるがゆえに原料特性が品質に影響しやすい側面があります。

当社ではこの点に着目し、特に“半生菓子”と呼ばれるバターや卵を多く使用するケイクやマドレーヌなどの焼き菓子において、効果を発揮する小麦粉の開発に取り組んできました。

焼成直後から時間経過後まで美味しく味わえることをテーマに設計することにより、販売形態の多様化へ新たなアプローチを提案します。

■「グロワール」の商品特長

グロワールは、経時変化を考慮した品質設計に取り組む中で、原料と製粉の双方に着目して開発された焼菓子専用小麦粉です。

原料を吟味し、小麦粉が持つ水分や油脂を抱え込む特性を活かし、時間経過の中で生じる品質変化を穏やかにすることを意図しています。

また、独自の製粉技術により生地構造を調整することで、時間の経過の中でも、“すっとほどける、軽やかな口どけ”が持続して感じられるような食感表現を目指しました。

ケイクやマドレーヌなどの焼き菓子に加え、ヴィエノワズリーやイースト菓子にも対応し、単一原料で多様な製品づくりにご活用いただけます。

■「グロワール」の商品概要

商品名：グロワール（GLOIRE）

原材料：小麦

参考値：【灰分】0.47％ 【粗蛋白】12.2％

荷 姿：10kg袋

製造元：株式会社増田製粉所

商品イメージ：グロワール 10kg

増田製粉所では、お客様が求められる最終製品のイメージへ柔軟に寄り添う商品づくりに取り組んでいます。今後も製造現場における商品開発の一助となる価値提供を進めてまいります。

■会社概要

1906年の創業以来、製菓用小麦粉「宝笠」の製造・販売をとおして、神戸から全国の菓子職人のみなさまと歩んできた増田製粉所。

今も、昔も、そしてこれからも「もっとおいしいものを」その想いにお応えするため私たちは、良いものは守りつつ、常に変化を厭わず、新しいことにチャレンジを続けることで、新たな100年をお客様と共に築きあげてまいります。

代表者：代表取締役社長 竹越 健一郎

所在地：兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目1番10号

事業内容：小麦粉、プレミックス粉、ふすまの製造・販売

コーポレートサイト：https://www.masufun.co.jp/

ブランドサイト：https://takaragasa.jp/