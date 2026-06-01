【横浜市栄区制40周年記念事業】みんなでダンスを踊ってみよう！

横浜市

横浜市栄区は令和8年に区制40周年を迎えました。

栄区制40周年を契機として、栄区への愛着形成・増進を図り、栄区に住み続けたいと感じてもらえる機会提供を目的に、栄区制40周年スペシャルサポーターに任命されたEXILE MAKIDAIさんと、LDHが運営するエンタテインメントスクール EXPG STUDIOと連携し、ダンス企画を２つ実施します。

どちらの企画もEXILEの楽曲「Choo Choo TRAIN」を使用して実施します！

栄区でのこの貴重な体験機会を通し、ダンスや音楽など新たなものに触れることで、こどもたちの夢の選択肢が増えるとともに、夢に向かって突き進む勇気を出せるきっかけとなる企画になっています！

ダンス経験の有無を問わず参加できますので、ぜひ皆さんご参加ください。

■EXPG STUDIO ダンスワークショップ ～栄区 夢の種～

EXPG STUDIOのインストラクターによるダンスワークショップを実施します！

ワークショップでは、「Choo Choo TRAIN」のサビをメインに踊る内容となっています。あの有名なイントロのロールダンスもみんなと一緒に踊れます！ダンス経験の有無を問わず参加できるワークショップですので、ぜひご参加ください。

【日時】

７月４日（土）、８月１日（土）、９月５日（土） 各日13時30分～14時30分

いずれか１回のワークショップに参加できます。なお、各回同一の内容で実施します。

【対 象】

区内在住・在学の小学校１～６年生

※ダンス経験の有無は問いません。

【定 員】

各回100名（計300名） ※抽選

【場所】

栄スポーツセンター 第１体育館（横浜市栄区桂町279-29）

■40周年記念 栄区×EXILE MAKIDAI スペシャルステージ

11月３日（火・祝）に栄公会堂にて開催される「40周年記念 栄区×EXILE MAKIDAI スペシャルステージ」でEXILEMAKIDAIさんと一緒にダンスステージを行います！７月～10月にかけて、EXPG STUDIOのインストラクターからダンスレッスンを受けて本番に臨みます。

【開催日】

◇レッスン：

７月18日（土）、８月22日（土）、８月29日（土）、９月26日（土）

各日13時30分～15時

◇リハーサル：

10月24日（土）13時30分～15時、11月２日（月）17時～18時30分（予定）

原則、すべての日程にご参加ください。

【対 象】

区内在住・在学の小学校１～６年生 ※ダンス経験の有無は問いません。

【定 員】

30名 （抽選）

【場 所】

栄スポーツセンター 第１体育館（横浜市栄区桂町279-29）

■申込方法

以下のURLからお申込みください。

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/88f898c6-b565-4ed5-884a-0dbec1ffde05/start

【申込期間】

◇EXPG STUDIO ダンスワークショップ ～栄区 夢の種～

５月11日（月）～６月19日（金）※ご好評につき申込期間を延長しました。

◇40周年記念 栄区×EXILE MAKIDAI スペシャルステージ

５月11日（月）～６月５日（金）

【お問合せ先】

栄区制40周年記念事業実行委員会 栄区総務部区政推進課（045-894-8161）