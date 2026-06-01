【イルシル】ホーム画面のUIをリニューアル

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、ユーザーの利便性向上と資料管理の効率化を目的に、「イルシル」ホーム画面のUI（ユーザーインターフェース）をリニューアルしたことをお知らせいたします。

■ ホーム画面のUIリニューアルについて

今回のリニューアルでは、サイドバーに表示される「マイフォルダ」および「チームフォルダ」の各項目下に瞬時にフォルダを作成できる「＋ 新規作成」ボタンを設けました。

これにより、ユーザーはスライドを作成する段階から「個人用」か「チーム共有用」かを直感的に選択した上スライドを管理できるようになりました。また、複数人でプロジェクトを進める場合においても資料の格納ミスを防ぎ、チーム内の情報共有スピードをさらに加速させます。

今後もユーザーの皆様のお声を元に、サービスの改修・機能の拡充を進めてまいります。

■ 企業情報

【株式会社イルシル】

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役社長 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

note：https://note.com/lubis_elucile/

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【お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact