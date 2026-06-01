株式会社アセンド、コーポレートサイトをリニューアル

株式会社アセンド株式会社アセンド

株式会社アセンド（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 博、以下「アセンド」）は、このたびコーポレートサイト（https://www.ascend-corp.co.jp/(https://www.ascend-corp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_hprenew&utm_content=pr)）を全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

企業理念と情報導線を見直し、より分かりやすいサイトへ

今回のリニューアルでは、アセンドが大切にする企業理念や提供サービス、会社情報をより分かりやすくお伝えできるよう、サイト全体の構成や情報導線を見直しました。

これにより、既存のお客様、お取引先様、導入をご検討中の企業様、採用候補者の皆様など、さまざまなステークホルダーにとって、必要な情報へよりスムーズにアクセスいただけるサイトを目指しました。

電話・通信領域を軸に、幅広い事業を展開

アセンドは、電話に関連する業務を中心に、CTI／CRM／SFAの自社開発、コールセンター構築、調査事業などを幅広く展開してきました。

現在は、AI・電話システム開発、オートコール・リサーチ、ファシリティ・インフラ、コールセンター運営・支援を通じ、企業のコミュニケーション基盤の最適化と業務効率化を総合的に支援しています。

企業メッセージを反映したサイト設計

アセンドは企業メッセージとして「To make a long-term growth, start a relationship.」を掲げ、「どの山を登るか」「どうやって登るか」と同じくらい「誰と登るか」を大切にしています。

今回のサイトリニューアルにおいても、この想いや姿勢がより伝わるよう、メッセージ性と分かりやすさの両立を意識した設計としました。

事業内容と企業情報の発信を強化

新しいコーポレートサイトでは、各事業・サービスの紹介を整理し、アセンドが持つ技術力、運用力、現場支援力をより直感的にご理解いただける構成に刷新しました。

あわせて、会社概要やニュースなどの情報も見つけやすくし、企業としての取り組みや最新情報を継続的に発信してまいります。

アセンドは今後も、電話・通信領域における技術開発と現場支援を通じて、お客様の業務改善と成長に貢献するとともに、すべてのステークホルダーにとって価値ある企業であり続けられるよう努めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社アセンド

代表者：代表取締役 佐藤 博

所在地：東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル5F

設立：2003年12月12日

URL：https://www.ascend-corp.co.jp/(https://www.ascend-corp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_hprenew&utm_content=pr)

事業内容：音声・電話に関連したAIシステム開発および電話DXソリューションの提供、CTI/CRM/SFAの自社開発・提供、コールセンター構築支援、選挙情勢調査事業

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下よりお願い致します。

https://www.ascend-corp.co.jp/contact/(https://www.ascend-corp.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_hprenew&utm_content=pr)