エイセフ（ACEF） ボランティア デー開催のお知らせ

認定NPO法人 アジアキリスト教教育基金

香り豊かなベンガルティーの袋詰め作業や、活動で使用する封筒作り等を行います！

どなたでも参加できる簡単な手作業です。

美味しいお茶を飲みながら、バングラデシュのことやスタツアの思い出話など会話を楽しみながら、ボランティアをしませんか？

会員の皆様や日頃ACEF活動に関わってくださっている方はもちろん、これまでACEF活動に参加したことない方でも興味があれば大歓迎です！

短時間でもボランティアに来ていただけると大変ありがたいです！

お一人での参加、お友達との参加もOK♪

皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

ご不明点等ありましたらメール・お電話にてご連絡ください。

■ 日時： 2026年7月2日（木） 10:00～16:00（入退室自由）

7月16日（木）10:00～16:00（入退室自由）

■ 定員：各日６名（先着順）

■ 場所： ACEF事務局（東京都新宿区西早稲田2-3-18 日本キリスト教会館26号室）

■ 持ち物： 特になし

■ 参加申込み： １.Googleフォーム、２.メール、３.電話にて受け付けています。

１. https://forms.gle/yrxXhjBjzjhMGwA8A

２. acef@acef.or.jp

３. 03-3208-1925

※２.３.の場合、「お名前」「連絡先」「参加希望日」「参加希望時間」を教えていただければと思います。

※定員に達し次第、申込み締切となります。※ 恐れ入りますが、事務所までの交通費は各自ご負担ください 。