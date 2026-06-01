特許庁「ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）」の派遣先VCの公募を開始しました

ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）事務局

特許庁は、「ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）」（VC-IPAS：VC

collaborating on Intellectual Property Acceleration program for Startups）の公募を開始しました。

1. プログラムの概要

本プログラムは、スタートアップを支援（投資・経営支援等）するベンチャーキャピタル（以下「VC」という。）へ弁理士・弁護士といった知的財産の専門家（以下「知財専門家」という。）を派遣し、

投資前及び投資後のスタートアップに対して事業戦略に連動した知財戦略構築等の支援を行うことにより、スタートアップの成長を加速させるプログラムです。

また、当該取組みを通じてVCが知財専門家と協働することによって、VCの知財リテラシー・知財活用実務能力の向上も目指します。今年度は約半年間で100時間程度の派遣時間を想定しております。

本プログラムの趣旨にご関心をお持ちのVC、または投資先スタートアップへの支援の高度化に向けて知財活用を検討しているVCにおかれましては、ぜひ応募をご検討ください。

２. 公募概要

応募期間： ～ 2026年6月22日（月）23:59まで

採択社数： 13社

派遣期間： 2026年8月後半～2027年3月5日

※派遣期間については、予告なく変更する場合がございます

応募方法：

１.募集要領をご確認のうえ、応募フォームに必要事項をご記入ください。

２.応募期間内に「3.問い合わせ先」に記載するメールアドレスまでメールで提出してください。

※郵送・FAXでは応募を受け付けておりません。



▼募集要領・応募フォームはこちらからダウンロードできます。

https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/vc-ipas-2026/obo_vc-ipas-2026.zip



▼事業について、詳しくは特許庁HPのVC-IPASページをご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/support/startup/vc-ipas-2026.html

3．問合せ先

ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）事務局

（有限責任監査法人トーマツ内）

担当： 高橋 令奈、中村 鴻太、西田 那奈

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

メール：vcipas-office@tohmatsu.co.jp