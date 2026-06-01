ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」「心はいつだって踊れる。」新・ブランドMovieを発表

フェイラージャパン株式会社



フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、2026年6月1日(月)より、フェイラーのブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」を伝える新しいブランドMovie4本を、フェイラーブランドサイトほか、YouTubeで公開することを発表いたします。



心ときめくものを手にした時、バッグの中に入っている時、

それだけで毎日ちょっと前向きになれる。



それぞれの人生の中の、些細な瞬間をエモーショナルに、チャーミングに描き出しました。

同じ会社で働く二人のオフィスでの姿、そしてプライベートな姿を人間味溢れる本音とともにお楽しみください。



FEILER | BRAND MOVIE

■フェイラーブランドサイト

https://www.feiler-jp.com/brandstatement/(https://www.feiler-jp.com/brandstatement/)



■YouTube

FEILER | 先輩ってずるい篇

https://youtu.be/njxZnOfrGmY(https://youtu.be/njxZnOfrGmY)





FEILER | 私のご機嫌篇

https://youtu.be/d0vDyTsYyBU(https://youtu.be/d0vDyTsYyBU)





LOVERARY BY FEILER | 私の後輩篇

https://youtu.be/DDB_r44mc4c(https://youtu.be/DDB_r44mc4c)





LOVERARY BY FEILER | 現実逃避篇

https://youtu.be/4w5ZL1Czmqg(https://youtu.be/4w5ZL1Czmqg)



ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」

フェイラーは、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感が特徴のライフスタイルブランドとして、ハンカチをはじめとした暮らしを彩る商品を幅広く展開してきました。大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けてきたフェイラーのブランドメッセージは、「心はいつだって踊れる。」です。

ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」は、フェイラー製品の情緒的価値に注目して開発しました。鮮やかな色柄や心地よい触り心地を通して、「感性の駆動」を届けているという価値を伝えるものとなっています。200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができます。

「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いが込められています。



「フェイラー」/ギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開し、素材へのこだわりと独自の技術によって、シュニール織を代表するライフスタイルブランドとして確固たる地位を築いています。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。

ショップリスト https://www.feiler-jp.com/shoplist/



ラブラリー バイ フェイラーは、上質なシュニール織の質感はそのままに、ポップでキュートな色柄が人気のフェイラーのギフトコンセプトショップとして2015年に誕生。LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）のショップ名は、LOVE (愛)と LIBRARY(図書館) を組み合わせた造語で、大切な人へのギフトは、図書館でお気に入りの一冊を探し出すように楽しみながら選んでいただきたいとの想いを込めています。

ショップリスト https://www.feiler-jp.com/loverary/



◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp



フェイラージャパン株式会社 https://www.feiler-jp.com/feilerjapan/company

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内87店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット11店舗]（2026年6月1日現在）