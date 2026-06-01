『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』12周年記念生放送開催決定！観覧の抽選応募受付開始！7月11日（土）にTODA HALL & CONFERENCE TOKYOにて開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』について、2026年7月11日（土）に開催する12周年記念生放送のチケットの観覧応募受付を開始したことをお知らせします。

【特設サイト】https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/12th-osenyan/(https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/12th-osenyan/)

『白猫』は2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。これを記念して、7月11日（土）にTODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールBにて、12周年記念生放送「～やりすぎちゃっていーニャ！～ 白猫12周年おせニャん生放送」を開催いたします。

当日は豪華ゲストをお迎えし、12周年に関連するゲーム内外の情報をお伝えするだけではなく、ユーザー（冒険家）の皆さまと一緒に楽しむ協力バトルのコーナーも予定しております。

さらに、12周年記念イベントの主題歌や歴代周年イベントを彩った主題歌をメドレーでお届けする、生歌唱ライブも実施いたします。

日頃より『白猫』を応援してくださっている冒険家の皆さまへの感謝を込めて、本生放送の観覧に抽選で最大200名様をご招待いたします。本日6月1日（月）より観覧募集を開始しておりますので、応募方法などの詳細は特設サイトをご確認ください。

【～やりすぎちゃっていーニャ！～ 白猫12周年おせニャん生放送 概要】

『白猫』12周年の情報をまとめてお届け！ 今年は最大で200名の冒険家の皆さんを観覧にご招待！ 冒険家全員で“熱く”て“特別”な時間を過ごしましょう！

【日程】2026年7月11日（土）17：30 ～ 21：00 予定

【会場】TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB

【出演者（敬称略）】

梶裕貴（主人公役）、緑川光（カイル役）、寺澤百花（エリクス役）、豊洲りお（ユプス役）、大森こころ（ゼティス役）、みきにゃん、菊地燎（シロー役）、今立進（MC）、山崎寛子（歌唱ゲスト）

【番組コンテンツ】

・12周年記念イベント情報

・冒険家の皆で協力バトル

・12周年キャンペーン情報およびアップデート情報

・その他『白猫』関連情報

・特別ステージ：12周年記念イベントの主題歌や歴代周年イベントの主題歌をメドレーでお届けする生歌唱ライブ

【観覧募集 詳細】

お申し込みは特設サイトより受け付けております。

https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/12th-osenyan/

＜応募期間＞2026年6月1日（月）16：00 ～ 2026年6月8日（月）15：59 予定

※応募にはGoogleアカウントへのログインが必要です。

※応募締め切り後、応募者多数の場合は抽選を行い、当選候補者の方にのみ2026年6月17日（水）までにメールでご連絡いたします。

※必ず特設サイトの「注意事項（応募・本イベント・その他）/個人情報の取り扱いについて」をお読みの上、お申し込みください。

＜参加費＞無料

＜観覧招待人数＞抽選で最大200名程度

＜来場特典＞限定称号 他

＜応募資格＞

・『白猫』をプレイしている18歳以上の方

・日本国内にお住まいで、当日会場にお越しいただける方

・YouTube等での生配信において、お顔やお姿の映り込みをご了承いただける方

生放送に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。

白猫12周年おせニャん生放送事務局 wcat-12thanniversary@colopl.jp

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/2077mibl/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※Google、YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。