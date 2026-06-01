4FUL株式会社のサヤンサヤン、映画『ミステリーアリーナ』へ美術協力

4FUL株式会社

4FUL株式会社（本社：広島県尾道市、代表取締役社長：佐藤 友彦、以下「当社」）が運営するカーペット・ラグを中心としたインテリアブランド「サヤンサヤン」の商品が、2026年5月22日公開の映画『ミステリーアリーナ』にて使用されました。

■美術協力の背景・目的

インテリアブランド「サヤンサヤン」を展開する4FUL株式会社（本社：広島県尾道市）は、2026年5月22日公開の映画『ミステリーアリーナ』へ美術協力を行い、劇中空間の演出として当社商品をご使用いただきましたことをお知らせいたします。

本作品では、シーン演出の一部としてサヤンサヤンの商品をご採用いただき、エンドロール・クレジットにも掲載されています。

サヤンサヤンでは、ラグ・カーペットを中心に、暮らしに寄り添うインテリアアイテムを展開しており、空間全体の雰囲気づくりや居心地の良さを大切にした商品開発を行っています。

今回の作品を通じて、映画の世界観づくりの一端に携わることができ、大変光栄に思っております。

今後もサヤンサヤンは、日々の暮らしを豊かに彩るインテリアブランドとして、さまざまな空間・シーンへの提案を続けてまいります。

■作品情報

タイトル： 『ミステリー・アリーナ』

公開情報（公開日）：5 月 22 日（金）全国公開

配給クレジット：松竹

コピーライト： (C)2026 Amazon Content Services LLC or its Affiliates

全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。番組の熱気を一気に盛り上げるのは、司会者・樺山桃太郎（かばやま・ももたろう）。難攻不落の推理問題に正解者が連続して現れず、賞金はキャリーオーバーで 100 億円まで膨れ上がっていた。今回、出題される問題は、「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」。推理力に自信のある選りすぐりの 6 人の解答者たちは、このミステリーを解き明かすことができるのか……？犯人当てたら 100 億円！予測不能なミステリーエンターテインメントが始まる！

■サヤンサヤンについて

サヤンサヤンは、「世界の絨毯をインターネットでご家庭に届ける」をコンセプトに、

海外ラグ・カーペットの直輸入販売を手がけ、10年以上の実績を有しています。

小売・卸・直輸入仕入の経験を活かし、品質とデザインにこだわった商品を適正価格で提供しています。



実店舗を持たないEC特化型の販売モデルにより、流通・包装の無駄を削減し、輸入直販価格を実現。

楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなど主要ECモールで高い評価を獲得しています。

【4FUL株式会社 会社概要】

■会社名 4FUL株式会社

本社所在地 広島県尾道市西藤町226

代表者 代表取締役 佐藤 友彦

事業内容

・家具・インテリアの企画開発・卸売・EC運営

<傘下事業＞

・SESAME 家具ECサイト

・SESAME家具・インテリア楽天市場店

・４FUL（旧Sato Sangyo） Web Order

・FURMETURE

・サヤンサヤン

【グループ会社】

■SATO SANGYO VIETNAM CO.,LTD.

所在地 Lot D-8H-CN & LOT D-8G-CN, DE6 Street,.My Phuoc 3 Industrial Zone, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam.

事業内容

・家具製造

■株式会社 フェイス「FAITH」

本社所在地 宮城県仙台市青葉区本町3-2-1ハーフムーンビル4F

東京支店・インテリアサロン 東京都港区北青山2-10-24 JP-2ビル201

事業内容

・インテリアショップ運営

・インテリア用品の卸・販売

・インテリアコーディネート業務

・マンション入居者向けのインテリアオプション企画・販売 他

・リフォーム・リノベーション事業

・HEKA SLEEP TOKYO（AIマットレス事業）

■イノベーションライフ株式会社

本社所在地 広島県尾道市西藤町226

事業内容

・プラットフォーム開発・運営