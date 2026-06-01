札幌駅から乗り換えなしで函館湯の川温泉旅

野口観光マネジメント株式会社

湯元啄木亭（所在地：北海道函館市）は、札幌駅と函館を結ぶ往復送迎バス付きの「秋冬限定・2泊3日連泊プラン」を販売開始いたしました。

送迎バス付で２連泊の温泉旅

■札幌駅からホテルまで直行■

本プランは、札幌駅からホテルまで直行する往復シャトルバスを利用できるため、移動が快適。荷物を持っての乗り換え不要で、到着後すぐに観光や温泉をお楽しみいただけます。

秋の紅葉シーズンから冬のイルミネーションやクリスマスイベントまで、魅力あふれる函館の季節をゆったりと満喫できる連泊プランです。

■函館観光に便利な特典付き■

ご宿泊のお客様には函館市電1日乗車券と館内利用券を特典としてご用意。歴史ある街並み散策や観光スポット巡り、グルメなど、函館滞在をよりお得にお楽しみいただけます。

・函館市電1日乗車券（1予約につきお一人様1枚）

・館内利用券1,000円分（1予約につきお一人様1枚）

連泊だからこそ、函館市内の観光ものんびりとお楽しみください。

紅葉スポット巡りやベイエリア散策、冬のイルミネーション観賞など、時間に追われることなく函館の魅力を満喫いただけます。

啄木亭松岡庭園で、秋のお散歩も。

プラン概要

【札幌発着・往復送迎バス付 秋冬の函館へ！2泊3日連泊プラン】

【宿泊期間】

2026年10月～2027年3月

【出発日】※予定（一部除外日あり）

札幌発：毎週水曜日・金曜日・日曜日

函館発：毎週金曜日・日曜日・火曜日

【行程】

往路：札幌駅10:00発 → （休憩2回予定） → ホテル15:00頃着

復路：ホテル10:00発 → （休憩4回予定） → 札幌駅16:30頃着

※道路状況・交通状況により時間が変更となる場合があります。

※最少催行人数に満たない場合は運行中止となる場合があります。

※人数によっては、他の交通手段にお振り替えさせて頂く可能性も御座います。