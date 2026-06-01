尊厳ファシリテーター養成講座 ～尊厳の継続的な学び Part IV～

認定NPO法人 アジアキリスト教教育基金

尊厳の学びに興味のある人たちのネットワークは少しずつ広がっています。今回のファシリテーター養成講座では「こころに響いた言葉・絵本・本」を持ち寄って学び合いの機会を持ちたいと思います。参加者はそれぞれに心に響いたものを持参して参加ください。普段の生活で接している本や言葉などを尊厳のメガネで見た時に新しい「気づき」が与えられます。また、人の持ってきた本や言葉などにまつわるストーリーに触れることで豊かな学びが与えられることもあります。尊厳の学びは人とのつながりを深めるものでもありますし、想像力を豊かにするプロセスでもあります。皆さんのご参加をお待ちしています。

このファシリテーター養成講座は各方面で尊厳の学びを継続している人たちを応援するものです。年に２度、関心のある人たちを集めてお互いを高め合って行くことを目指しています。ワークショップ経験者であればどなたでも歓迎いたしますので、ぜひふるってご参加ください。お互いが刺激し合って、高め合って、自分のできるところで尊厳意識の向上に努めたいと思っています。参加をお待ちしています。 （ジェフリー・メンセンディーク）

■日時：2026年6月13日（土） 13：30～16：30

■場所：桜美林大学新宿キャンパス J 100号室（〒169-0073 東京都新宿区百人町3丁目23－1）

■参加費：一般 1,000円、学生 500円＊

■共催：認定NPO法人アジアキリスト教教育基金・桜美林大学尊厳研究会

■持ち物：こころに響いた言葉・絵本・本

■以下、いずれかの方法でお申し込みください。（6月6日〆）

申込フォーム（推奨） https://forms.gle/uigTHYu2VA5F9HgX7(https://forms.gle/uigTHYu2VA5F9HgX7)

メールアドレス dignity-wg@acef.or.jp

電話番号/FAX 03-3208-1925 / 03-6278-9180

QRコードからもお申込いただけます。

＊参加費は、ACEFの尊厳にかかる諸活動やユースの担い手育成のために活用させていただきます。また、オンライン参加の方はお手数ですが「ソンゲンコウザ」と明記の上、上記の額をACEFの口座にお振り込みください。恐れ入りますが、手数料はご負担ください。）

三菱UFJ銀行 高田馬場支店（053）

普通口座 １５４３１４９

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三井住友銀行 高田馬場支店 (273)

普通口座４５６８１６８

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