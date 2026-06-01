『うんこドリル』で大腸がん検診をもっと身近に

栄研化学株式会社

栄研化学株式会社（本社：東京都千代田区、以下「当社」）はこのたび、那須工場が所在する栃木県大田原市に、小学生向け大腸がん検診啓発冊子『栄研化学×うんこドリル うんこの検査 大腸がん編』600冊を寄贈いたしました。

本冊子は、人気学習シリーズ『うんこドリル』と共同制作した教材です。小学生が楽しく学べる内容を通じて、がん検診を身近なテーマとして理解するきっかけをつくるとともに、家庭での会話を促し、保護者世代の大腸がん検診受診意識の向上につなげることを目的としております。

寄贈の背景

写真左：大田原市教育委員会 篠山充教育長、写真右：当社社長 瀬川

当社の那須工場は、1984年の操業開始以来、栃木県大田原市を拠点に地域に根差した事業活動を続けております。那須工場では、大腸がん検診に用いられる便潜血検査試薬を製造しており、長年にわたり早期発見・早期治療に寄与してまいりました。こうした地域とのつながりを背景に、このたび大田原市の協力のもと、市内小学校での活用を目的に本冊子を寄贈いたしました。

大田原市での贈呈式

贈呈式には、大田原市教育委員会の篠山充教育長をはじめとする関係者の皆様にもご臨席いただきました。当社からは代表執行役社長の瀬川雄司が出席し、本ドリルの制作背景と、小学生から家庭へ広がる検診啓発の意義について説明いたしました。

寄贈した冊子は、今後、大田原市内の小学校へ順次配布される予定です。

大田原市教育委員会担当者よりコメント

このたびは、市内の小学校へ大腸がん検診啓発冊子を多数ご寄贈いただき、誠にありがとうございます。

子どもたちに馴染見深い本ドリルで「がん」や「検診」について学べる本冊子は、健康を自分事として捉えるための大変優れた教材です。学校現場での活用を通じ、次代を担う子供たちが命や健康の重要性を身近に学べる機会をいただきましたことに、深く感謝申し上げます。

本冊子が、子どもたちのみならず、各ご家庭においても健康管理や検診の重要性についてご家族で語りある契機となることを切に願っております。

『栄研化学×うんこドリル うんこの検査 大腸がん編』とは？

当社が社会課題の解決の一つとして取り組む大腸がん検診啓発活動の一環として、株式会社文響社と共同で制作した小学生向け啓発冊子です。本冊子は、消化器内科医の監修のもと制作し、お子さんが楽しみながら学び、その学びが家庭内の会話を通じて検診受診という具体的行動につながることを期待しております。

保護者の皆さまに向けたコンテンツ

「うんこドリル」を手に取っていただいたお子さんの保護者に向けて、当社WEBサイトに「一般の皆さまへ」と題した情報発信ページを解説しています。本ページは、消化器内科の医師の監修のもと、大腸がん検診の意義や流れ、便潜血検査のFAQなどのコンテンツが充実しています。

サイトURL： https://www.eiken.co.jp/public/crc1

関連情報

栄研化学×うんこドリル 小学生向け啓発冊子『うんこドリル うんこの検査 大腸がん編』公開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000162972.html)

栄研化学に関する問い合わせ先

栄研化学株式会社 サステナビリティ推進部

TEL:03(5846)3379 、e-mail:koho@eiken.co.jp

ホームページ https://www.eiken.co.jp