輪島塗 -漆文化を後世に-｜輪島塗を受け継いできた「技のバトンリレー」を応援する特別展を6/27~8/2に開催

石川県詳細を見る :https://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/exhibition/wjm/

石川県立美術館（金沢市）は、2026年6月27日（土）から8月2日（日）まで、特別展「輪島塗 -漆文化を後世に-」を開催します。

木地から加飾まで三十近くに及ぶ制作工程を、幾人もの職人、作家が卓越した技で繋いで作り上げられる輪島塗は、それぞれの工程に携わる千人近くの職人や作家が輪島の地において産地を形成し受け継がれています。

令和6年元旦に発生した大震災とその秋の豪雨は輪島塗に深刻な打撃を与えましたが、2年半が経った今、輪島では、これまでにない新たなかたちでの輪島塗再興の胎動が始まりつつあります。

本展では、堅牢優美な輪島塗の制作工程に光をあて、高度な技を繋いで作り上げられる、その「技のバトンリレー」について紹介します。

また、そうした技を絶やすことなく後世にも繋いでほしいとの思いから、最終章には、これからを担う中堅や若手の作品を展示し、未来への「技のバトンリレー」の応援メッセージとします。

会期中は関連行事として、輪島の人間国宝に会えるギャラリートークや、輪島の中堅・若手作家が輪島塗の現在と未来について語るトークショー、土曜講座などを開催し、輪島塗を受け継ぐ人々から直接 話を聞くことができる機会を数多く提供します。

また、輪島塗販売、館内カフェ「ル ミュゼ ドゥ アッシュ KANAZAWA」でのコラボスイーツ販売など、輪島塗を知り、応援することができる関連事業も展開いたします。

■展覧会概要

展覧会名：特別展「輪島塗 -漆文化を後世に-」

会期：2026年6月27日（土）～ 8月2日（日）

休館日：会期中無休

時間：9:30～18:00（※展示室への入室は17:30まで）

会場：石川県立美術館 1階企画展示室（石川県金沢市出羽町2-1）

観覧料：一般：1000円（800円）、大学生：800円（600円）

- 高校生以下無料- 2階コレクション展観覧料を含む- （ ）内は65歳以上の方および団体料金（20名以上）- 身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育手帳をお持ちの方、またはミライロIDをご提示の方および付き添いの方1名は観覧無料

主催：石川県立美術館、北國新聞社

企画協力：そごう美術館

特別協力：石川県立輪島漆芸技術研修所、石川県輪島漆芸美術館、輪島塗技術保存会

後援：NHK金沢放送局、MRO北陸放送、テレビ金沢、HAB北陸朝日放送、石川テレビ放送

■お問い合わせ

石川県立美術館

〒920-0963 石川県金沢市出羽町2-1

電話：076-231-7580

FAX：076-224-9550

Mail：ishibi@pref.ishikawa.lg.jp

担当：竹内（普及課）