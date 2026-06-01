【年収920万円】インフラエンジニア案件2026年6月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「インフラエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

85,760件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・インフラエンジニア案件の平均年収920万円

・リモート案件は86.9%

・インフラエンジニア案件の占有率は全体の16.50%

■目次

インフラエンジニアの職種別平均年収ランキングは20位（920万円）

インフラエンジニアの職種別案件数ランキングは3位（案件比率 16.50%）

インフラエンジニア案件のリモートワーク比率

インフラエンジニア案件の多い業界

インフラエンジニアの特徴

インフラエンジニアが担当できる領域

インフラエンジニアの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-5）に掲載されたインフラエンジニア求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年6月1日

・対象件数：

85,760件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-5）

インフラエンジニアの職種別平均年収ランキングは20位（920万円）

インフラエンジニア案件の平均月額単価は76.6万円、平均年収は920万円で、IT職種別の年収ランキングでは20位に位置しています。

インフラエンジニアは、システム基盤を支える重要な職種ですが、運用・保守や監視などの案件も多く含まれます。そのため、上流工程や高度な専門性が求められる一部職種と比べると、平均単価はやや抑えられやすい傾向があります。

ランキング上は20位ですが、企業のIT基盤やWebサービスの安定運用を支える重要な職種であり、今後も一定の需要が期待されています。

インフラエンジニアの職種別案件数ランキングは3位（案件比率 16.50%）

2026年6月時点でインフラエンジニア案件は市場全体の16.50%を占め、職種別ランキングでは3位、平均月額単価は76.6万円となっています。

インフラエンジニアの案件比率が高い背景には、Webサービスや業務システムの多くで、サーバー、ネットワーク、クラウド環境の設計・構築、運用・保守が継続的に必要とされている点があります。

今後も一定の需要は見込まれますが、クラウド活用やセキュリティ対策の重要性が高まることで、求められるスキルは変化していく可能性があります。

インフラエンジニア案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-5)

2026年6月時点のインフラエンジニア向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが26.3％、一部リモートが60.6％、常駐が13.1％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると86.9％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が大半を占めています。

前月比ではフルリモート、一部リモート、常駐のいずれも大きな変動はなく、ほぼ横ばいで推移しています。インフラエンジニアは、サーバー、ネットワーク、クラウド環境の設計・構築、運用・保守などを担うため、クラウド環境を中心にリモートで対応できる案件が多い職種です。

前年同月比ではフルリモートが5.0％減少した一方、一部リモートは2.4％増加し、常駐も2.6％増加しています。インフラエンジニア案件では、完全在宅よりも一部出社を含む働き方へやや移行していると考えられます。

インフラエンジニア案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-5)

2026年6月時点のインフラエンジニア案件は、サービスが2.56％（2,193件）で1位、WEBサービスが2.11％（1,811件）で2位、toBが2.04％（1,747件）で3位、SIer・業務系が2.02％（1,731件）で4位、通信が1.55％（1,332件）で5位となり、上位5業界で全体の約10.28％を占めます。

サービスやWEBサービス、toBが上位を占める背景には、Webサービスや業務システムを安定して運用するためのIT基盤が継続的に必要とされている点があります。インフラエンジニアは、システムの土台となるサーバーやネットワーク、クラウド環境を支える職種のため、SIer・業務系や通信業界でも需要があります。

インフラエンジニアの特徴

インフラエンジニアは、システムやサービスを安定して動かすためのIT基盤を支える職種です。主にサーバー、ネットワーク、クラウド環境の設計・構築、運用・保守、障害対応などを担当します。

また、システムの安定性や安全性、処理性能にも関わるため、サービス全体の信頼性を左右しやすい職種です。近年はクラウド活用が進んでおり、従来のサーバーやネットワークの知識に加えて、AWSやAzureなどのクラウド、セキュリティ、監視運用の知識も求められます。

Webサービス、業務システム、通信、SaaSなど、幅広い現場で必要とされる基盤職種です。

インフラエンジニアが担当できる領域

インフラエンジニアは、システムやサービスを動かすためのIT基盤を担当する職種です。主にサーバー、ネットワーク、クラウド環境の設計・構築、運用・保守、監視、障害対応などを担い、システムが安定して使える状態を支えます。

具体的には、サービスに必要なサーバー環境を整え、ネットワーク接続やクラウド環境を管理し、障害が発生した際には原因を調査して復旧します。そのため、Webサービス、業務システム、SaaS、通信、社内システムなど、幅広い現場で必要とされます。

安定性、安全性、処理性能が求められるシステム運用において、インフラエンジニアは欠かせない職種です。

インフラエンジニアの市場価値

インフラエンジニアは、システムやサービスを安定して動かすためのIT基盤を支える職種です。主にサーバー、ネットワーク、クラウド環境の設計・構築、運用・保守、監視、障害対応などを担当します。安定稼働や安全性を支える役割を担うため、Webサービス、業務システム、SaaS、通信など幅広い領域で需要があります。

平均年収は920万円で職種別ランキング20位、平均月額単価は76.6万円となっています。案件比率は16.50％で職種別案件数ランキング3位と、フリーランス市場において案件数が多い職種です。

働き方ではフルリモート26.3％、一部リモート60.6％と在宅を含む案件が合計86.9％に達しています。一方で、ネットワーク機器やセキュリティ要件、現地対応が必要な案件もあるため、常駐案件も13.1％存在します。

市場価値が高い理由は、企業のIT基盤やWebサービスの安定運用を支える役割を担うためです。サーバー、ネットワーク、クラウド環境、監視運用、障害対応などを通じて、サービス全体の安定性、安全性、処理性能に関わるため、継続的に必要とされやすい職種です。

高単価を獲得するには、インフラの運用・保守経験に加え、サーバー、ネットワーク、クラウド、セキュリティの知識が重要です。設計・構築から運用改善、障害対応まで対応できる人材は、市場価値を高めやすいです。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は51万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）