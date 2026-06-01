JR九州公式オンラインショップがリニューアル！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州グループが運営するJR九州公式のネット通販サイトが、「駅長おすすめのＪＱ ＭＡＬＬ」としてリニューアルオープンいたしました。

只今、新サイトオープンを記念した５％割引クーポンの配付や、鉄道グッズの購入でオリジナル記念品のプレゼントなどの特典がございます。展開内容は以下の通りです。

１． サイト概要

２．主な企画内容

- サイト名称 駅長おすすめのＪＱ ＭＡＬＬ（https://e-shop.jrkyushu.co.jp/）- 運営 ＪＲ九州商事株式会社- 構成内容 従来のお中元・お歳暮に特化した時期限定のサイトから、九州各地の各駅長がまちで出会った特産品・逸品を紹介する独自の企画をはじめ、鉄道グッズ・季節ギフトなど年間を通して多彩な商品を取り揃えるサイトに生まれ変わりました。

（１）「駅長おすすめのご当地特産品」

JR九州各駅の駅長が自分のまちで出会った「自慢の味・逸品」を紹介するコーナーです。

（２）「沿線から九州のおすすめ商品を探す」

列車に乗って旅するように、沿線の魅力ある商品をお取り寄せするサイト。第1弾は2026年6月に運行開始から15周年を迎える「特急あそぼーい！」。

（３）「季節型イベント」

年間を通して季節に合わせた特集を展開します。現在は「父の日」特集を展開中。本日からは更に「夏ギフト（お中元）」特集を開催。

※企画内容の詳細は別紙をご覧ください。

３．リニューアル特典

（１）新規・既存会員向け５％割引クーポン配布中（2026年6月30日ご利用分まで）

（２）鉄道グッズ購入でオリジナル記念品プレゼント（2026年6月1日ご注文から先着300名さま）

※特典の詳細は別紙をご覧ください。

４．サイトの運営方針

JR九州グループは九州全域に広がる鉄道ネットワークをはじめとし地域と深く結びついています。JR九州が有する各リソースを地域の魅力の発信源とした企画の展開など、九州の魅力ある商品や情報が詰まったサイトとして、「九州の魅力と触れ合う」ＥＣプラットフォームを目指しています。

・「駅長おすすめ」が持つ唯一無二の価値の創出

サイトの名称にもある「駅長おすすめ」という名称は、独自の価値を表現しています。ＪＲ九州と地域の接点である駅長が地元の魅力をお届けするように、安心感・信頼感・ストーリー性、そして地域に対する愛着を生みだせるプラットフォームとして成長させて参ります。

・JR九州グループとしての価値ある商品開発

JR九州グループのリソースを活用したオリジナル商品を開発し、ここにしかない価値ある商品を発信し続けて参ります。

●特集企画の概要

１．「駅長おすすめのご当地特産品」

JR九州各駅の駅長が自分のまちで出会った「自慢の味・逸品」を紹介するコーナーです。

長く親しまれてきた名物グルメや、その土地ならではのこだわりの品まで、駅長おすすめのラインナップから旅するように各地の魅力をお楽しみいただけます。

サービス開始時は九州の９駅からスタートし、順次掲載駅を拡大中。

・特集ページはこちら⇒https://e-shop.jrkyushu.co.jp/lp/station_manager_recommend/ (https://e-shop.jrkyushu.co.jp/lp/station_manager_recommend/)

２．「沿線から九州のおすすめ商品を探す」

第1弾：特急「あそぼーい！」運行開始15周年特集

15周年記念のオリジナルグッズや、豊肥本線沿線の特産品を集めた特集を展開しています。まずはご自宅へ豊肥線の沿線の魅力をお取り寄せ訪問の契機に、来訪後は継続した地域との触れ合いの機会として。紹介する列車や沿線の線区は、今後順次拡大していきます。

・特集ページはこちら⇒https://e-shop.jrkyushu.co.jp/lp/asoboy

３．「季節型イベント」

年間を通して季節に合わせた特集を展開します。現在は以下の２つの特集を展開中です。

１.「父の日特集」

九州産を中心とした厳選ギフトをラインナップ。お酒からグルメ、スイーツまでＪＲ九州が厳選したこだわりの逸品が集結。本今企画商品には、大切なお父さんへメッセージカードが添えられています。大切なお父さんへの贈り物にぜひご利用ください。

・特集ページはこちら⇒https://e-shop.jrkyushu.co.jp/lp/fathers_day_LP/

２.「夏ギフト」

九州の特産品・季節のスイーツ・老舗名店の逸品など、大切な方への贈り物やご自宅用にも。皆さまの想いを届けるギフトだからこそ、この時期ならではの厳選の商品を取り揃えました。2026年6月30日までのお申し込みで早期割５％OFFの特典もございます。全国送料込みでお届けします。

・特集ページはこちら⇒https://e-shop.jrkyushu.co.jp/lp/2026summer

●リニューアル特典内容

１. 新規・既存会員向け５％割引クーポン配布中（2026年6月30日ご利用分まで）

・利用期間 2026年６月１日（月）～ 2026年６月30日（火）

・割引内容 ご注文金額から 5%割引

・利用条件 1,000円（税込）以上のご購入で利用可能

・利用回数 JR九州Web会員お一人様 1回 限り

【注意事項】

※クーポンは、ご注文時にクーポンコード入力欄へご入力ください。

※他のクーポン・割引との併用はできません。

※お中元・早割対象商品にはご利用いただけません。

※クーポンの利用期間を過ぎた場合、ご利用いただけません。

２. 鉄道グッズ購入でオリジナル記念品プレゼント（2026年6月1日ご注文から先着300名さま）

・3種類の列車デザインのメッシュポーチからランダムで1つプレゼントします。

【注意事項】

「駅長おすすめのJQ MALL」でのご注文限定です。「九州の旅とお取り寄せ」でのご購入は対象外となります。

・特集ページはこちら⇒https://e-shop.jrkyushu.co.jp/lp/2026novelty