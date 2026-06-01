POLO BCS、ポロの聖地・英国で公式ポロ競技大会「POLO BCS 杯」を開催

ポロ・ビーシーエス株式会社

「POLO BRITISH COUNTRY SPIRIT（以下、POLO BCS）」を展開するポロ・ビーシーエス株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：高井洋一）は、英国リッチモンドに所在する伝統あるポロクラブ「HAM POLO CLUB」にて、ポロ競技大会「POLO BCS 杯（POLO BCS Anglo Japanese Friendship Trophy）」を開催いたします。

本大会は、ポロ競技そのものの魅力を現地から発信するとともに、ポロを通じた日英の文化交流の機会として実施するものです。POLO BCSが掲げる「For the good life」の思想を、実際の競技と空間を通じて発信します。

【参考情報】 :https://www.polo.jp/blogs/polo-blog/20250617?_pos=4&_sid=3bd5957ba&_ss=r過去の開催の様子はこちら

【開催背景】

本大会は、ポロというスポーツの魅力を競技の現場から発信するとともに、その背景にある英国の文化、美意識、ライフスタイルを私達日本人が体験することを目的とした取り組みです。



POLO BCSは、国内衣料品におけるPOLO商標の保持者としてライセンス管理を担うと同時に、名称の背景にあるポロ競技の魅力を世に広める役割も果たしています。国内外に「POLO」を冠するブランドは数多く存在しますが、日本では実際のポロ競技やその文化的文脈と接点を持ちながら発信を行う事例は限られています。

今回も英国開催を通じて、POLO BCSは、ブランド名としてのPOLOにとどまらない、本来のポロ文化の魅力とその世界観を発信してまいります。

日本国大使館特命全権公使 池上正喜氏も観戦（写真後列左から2人目：2025年6月のゲームにて）

【大会内容】

■ポロ競技エキシビジョンマッチ

トッププレイヤーによる試合を実施。スピードと戦略性が求められるポロ競技の魅力を体感。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xbI7KDRpU5c ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=9Z8MxuJIhxc ]

ハーフタイムには観客参加型の伝統的イベント「ディボットストンピング（芝生踏み）」も実施されます。

【開催概要】

■イベント名

POLO BCS 杯(POLO BCS Anglo Japanese Friendship Trophy)

■開催日

2026年6月7日

■会場

HAM POLO CLUB/LONDON



■主催

ポロ・ビーシーエス株式会社



■内容

ポロ競技大会、エキシビジョンマッチ、ホスピタリティプログラム

【HUM POLO CLUBについて】

HAM POLO CLUBは1926年に設立されたイギリスでも最も古いポロクラブの一つであり、現在ロンドン都市部（リッチモンド）に残る唯一のポロクラブとなっています。ザ・ロンドンポロクラブと言われる所以です。



会社名：ポロ・ビーシーエス株式会社

所在地：大阪市中央区（本社）

代表者：代表取締役社長 高井洋一

URL：https://www.polo.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ポロ・ビーシーエス株式会社 アパレル部

電話番号：03-6804-5261(#)

Mail：araki-y@polo.co.jp