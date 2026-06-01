カンヌ国際映画祭2026　官民連携の関連事業で支援したクリエイターの作品『ナギダイアリー』『すべて真夜中の恋人たち』がオフィシャル部門選出！

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）が、これまで官民連携で支援をしていた監督やプロデューサーによる作品が、第79回 カンヌ国際映画祭（開催：2026年5月12日～23日）のオフィシャル部門上映に選出され、公式上映されました。

VIPOは日本映画の国際展開、グローバルに活躍ができるクリエイターの人材育成を継続的に実施しております。

選出された作品は「人材育成」や「海外展開・市場開拓」の目的で、VIPOが文化庁や経済産業省より委託を受けた事業および自主事業で支援をしていたクリエイターによる作品です。

具体的な選出作品のクリエイターの方たちと官民連携による支援事業の詳細は以下のとおりです。

カンヌ国際映画祭 2026 選出・上映作品

「コンペティション」部門選出『ナギダイアリー』

監督・脚本：深田晃司

出演：松たか子 石橋静河／松山ケンイチ

配給：スターサンズ

(C) 2026 ナギダイアリー・パートナーズ (スターサンズ/八朔ラボ/ワンダーストラック) / Survivance / Momo Film Co.

2026年9月25日より新宿ピカデリー、ユーロスペース ほか全国ロードショー



【経済産業省補助事業】

・JLOX＋R6（令和6年度補助金）劇場用長編映画ローカライゼーション・海外プロモーション事業

・JLOX＋（令和5年度補助金） 国内映像企画開発を行う事業（プリプロダクション支援）

・JLOX（令和4年度補助金） 海外展開事業

【VIPO自主事業】

・「VIPO Film Lab」 脚本コース＠ウディネ（イタリア）参加者／小山内照太郎氏（Survivance）

「ある視点」部門選出『すべて真夜中の恋人たち』

監督・脚本：岨手由貴子

原作：川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』（講談社文庫）

出演：岸井ゆきの、浅野忠信、森田望智、深川麻衣、塩野瑛久、中村優子、長井短、祷キララ、中井友望、林裕太

語り：松坂桃李

製作：『すべて真夜中の恋人たち』製作委員会

製作幹事・配給：ビターズ・エンド

(C)2026『すべて真夜中の恋人たち』製作委員会

2026年全国ロードショー



【文化庁委託事業】

「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2009」 参加者／

岨手由貴子監督

VIPOホームページはこちら :https://www.vipo.or.jp/