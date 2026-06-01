Acompany、五十嵐修平が執行役員VP of Business Developmetに就任しました

株式会社Acompany

株式会社Acompany（アカンパニー、愛知県名古屋市中区、代表取締役CEO 高橋亮祐、以下Acompany）は、Confidential AIをはじめとしたConfidential Computing（秘密計算）技術の市場開拓強化ならびに事業成長の加速を目的として、五十嵐修平が、2026年6月1日付で執行役員VP of Business Developmetに就任したことをお知らせします。

五十嵐は、外資系テクノロジー企業において約30年にわたり、営業、事業開発、組織マネジメントの分野で事業成長を牽引してきました。特にエンタープライズ市場を中心に、営業戦略の立案・実行、パートナーエコシステムの構築、新規市場の創出に豊富な経験を有しています。また近年は、セキュリティやAI・データ基盤領域における国内Go-to-Market戦略の策定と実行をリードし、新規事業の立ち上げや事業拡大を推進してきました。これらの経験を活かし、今後はAcompanyの事業成長と市場創出を牽引してまいります。

五十嵐修平 プロフィール

左：執行役員VP of Business Developmet 五十嵐修平、右：代表取締役CEO 高橋亮祐

■ 略歴

IBM、McAfee、SAP、Splunkなど外資系IT企業の営業を約20年間経験した後、2017年よりシンガポール本社とするサイバーセキュリティのスタートアップ企業にて、ビジネス開発責任者および日本のカントリーマネージャーとして事業の立上げを実施。

その後、2022年4月にデル・テクノロジーズに入社。2023年4月より同社 執行役員 インフラストラクチャ―・ソリューションズ営業統括本部 UDS&SRP営業本部長に就任。

2026年6月にAcompayに入社、執行役員VP of Business Developmetに就任。

Acompanyへの参画理由

執行役員VP of Business Developmet 五十嵐修平

AI時代において企業の競争力を決定づけるのは”モデル”と”データ”です。しかし、その価値を最大限に引き出すためには、データの安全性と信頼性が不可欠になります。そのため、企業はこれまで以上にプライバシー保護や機密情報管理に真摯に向き合う必要があります。

AcompanyはConfidential Computingという先進技術を活用し、「データを守りながらAIを活用する」という次世代の社会インフラの安心・安全を支える、数少ない企業のひとつです。

私はこれまで、AI、データ、サイバーセキュリティ領域において、日本市場であらたな市場を創出し、事業成長を推進してきました。今後はAcompanyの経営チームの一員として、事業戦略の推進、市場開拓、パートナーシップの強化を通じて日本そして世界における安心で信頼できるAI・データ社会の実現に貢献して参ります。

代表取締役CEO 高橋亮祐コメント

代表取締役CEO 高橋亮祐

生成AIの発展により企業のデータ活用は大きな変革期を迎えています。同時に、急速に進化するAI・データ領域においてセキュリティはボトルネックです。Acompanyは、このデータ活用と保護のジレンマを解消するための事業を展開しています。

この度、エンタープライズのAI、データ、セキュリティ領域で大企業経験のみならず、0→1でもビジネスをリードしてきた豊富な経験を持つ五十嵐を経営チームに迎えられたことで、Acompanyが目指す世界に向けてより強固に推進できる体制となったこと、大変嬉しく思います。

セキュリティボトルネックによりAI 利用を「阻害」するのではなく、技術的に「安全に開放」し、企業の競争力最大化に貢献してまいります。

Acompanyについて

Acompanyは、「Trust. Data. AI. あらゆるデータとAI活用に、信頼を。」をミッションに掲げ、Confidential Computing（秘密計算）技術を活用し、世界中のあらゆるデータとAI活用を支えます。安心と信頼のもと、データとAIをつなぎ、誰もがデータの恩恵を受けられる社会の実現を目指しています。企業や社会が安心してデータを活かせるインフラの構築を目指し、経済安全保障・防衛・金融・医療領域への展開も進めています。

AI製品ブランドとして「Confidential AI Suite」を発表し、機密情報を自動検知・マスキングして外部AIを利用できる「Acompany セキュアチャット」、APIキーやIP情報の漏洩を防ぎ暗号化状態でソースコードを解析する「Acompany セキュアコード」を提供中です。

会社概要

採用情報はこちら :https://recruit.acompany.tech/

社名 ：株式会社Acompany

代表者 ：代表取締役CEO 高橋亮祐

所在地 ：愛知県名古屋市中区栄二丁目１番１号 日土地名古屋ビル7階

設立 ：2018年6月

URL ：https://www.acompany.tech/

事業内容：Confidential Computing（秘密計算）に関連した製品・技術と、機密データ活用に関するコンサルティングサービスの提供

株式会社Acompanyカンパニーデック :https://speakerdeck.com/acompany/zhu-shi-hui-she-acompany-karutiyadetuku

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