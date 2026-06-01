【ルイ・ヴィトン】2027春夏メンズ・プレコレクションのルックビジュアルを公開

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2027春夏メンズ・プレコレクションの発売に先駆けて、ルックビジュアルを公開しました。

メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによるルイ・ヴィトン 2027春夏メンズ・プレコレクションは、移ろう天候に寄り添いながら、旅する男性のために提案される多彩なワードローブで、大陸と都市を行き来するライフスタイルを取り巻く、変化に富んだ気候条件に対応します。ウェアやアクセサリーは、変わりやすい気候と多様なドレスコードに対応する旅のスーツケースを想定してデザインされています。

移り変わりに寄り添うように仕立てられたアイテムは、洗練と機能性を融合させながら、現代におけるダンディズムの新たな在り方を映し出します。

そのプロセスにおいてファレル・ウィリアムスは、レインウェアのカルチャー、人間が自然の力に適応する関係性と、自身の哲学に繰り返し現れる自然の要素を、衣服やビジュアル表現の中に取り入れています。

2027春夏メンズ・プレコレクションの第1弾は10月29日より、第2弾は11月26日より発売開始予定です。



PHOTO CREDIT：Sarah Blais

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。