ホテルを舞台にした地域の魅力発見マルシェ｜ハンドメイド雑貨・キッチンカー・リラクゼーション店舗等が集結する「AMANEK marche」をアマネク別府にて、6月6日・7日に開催

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）が運営する「アマネク別府ゆらり」は、2026年6月6日（土）および7日（日）の2日間、ホテル正面テラスにて、過去開催時にもご好評をいただいた地域密着型のイベント「AMANEK marche（アマネクマルシェ）」を今年も開催いたします。

本イベントは「地域活性化ホテル」をコンセプトに掲げる当ホテルが舞台となり、宿泊されるお客様や観光客、地域住民、そして地元大分を中心とした出店者をつなぐ、地域の魅力発見マルシェです。入場は無料で、ご宿泊者以外のお客様も自由にお楽しみいただけます。

イベント開催概要

イベント名： AMANEK marche（アマネクマルシェ）

日時： 2026年6月6日（土）、6月7日（日）14:00～19:00

会場： ホテル アマネク別府ゆらり 正面テラス（大分県別府市駅前本町6-35）

アクセス： JR別府駅より徒歩3分

入場料： 無料（どなたでもご自由にご入場いただけます）

内容： 雑貨、キッチンカー、リラクゼーション店舗など、様々なお店が17店舗出店予定です。

【AMANEK marche を楽しむポイント】

■テラスに集う、多彩な「地域のローカルカルチャー」

2日間にわたり、ハンドメイド雑貨、こだわりのフードやスイーツを提供するキッチンカー、癒しのリラクゼーションなど、バリエーション豊かな店舗が出店します。お一人でのんびり過ごすのも、ご家族やご友人とふらっと立ち寄って楽しむのにもぴったりのラインナップで、別府のローカルな魅力をご体感いただけます。

出店店舗のご紹介（順不同）

個性豊かな出店者の皆様が、皆様のご来場をお待ちしております。

（※出店日は店舗により異なります）

【6月6日（土）のみ出店】

・tsukinoka(https://www.instagram.com/tsukinoka_handmade/)

・honu'aka(https://www.instagram.com/n163_109s/)

・to be庵(https://www.instagram.com/to_bean.obentou/)

・“在る”パン(https://www.instagram.com/aru_pan_ozai/)

・atelier eclat(https://www.instagram.com/atelier.eclat_candle_/)

・秘境BURGER TRUCK(https://www.instagram.com/hikyo_burgertruck/)

【6月7日（日）のみ出店】

・carapresso

・UNITE COFFEE(https://www.instagram.com/unite_coffee_/)

・macrame_plume(https://www.instagram.com/macrame_plume_k/)

・Le lien(https://www.instagram.com/le_lien1010/)

・TeiRak(https://www.instagram.com/teirak.jp/)

・ココクレープ(https://www.instagram.com/kitchencar_cococrepe/)

【両日出店】

・y's Rark.n3(https://www.instagram.com/n3rark.zakka/)

・美容室cocoa (ネイル) (https://www.instagram.com/bp.cocoa_nail/)

・chiko(https://www.instagram.com/chiko3559/)

・tamayura (https://www.anpiel.com/tamayura/）

・タンのトリコ(https://www.instagram.com/tanno_torico/)

過去開催時の「AMANEK marche」の様子

「アマネク別府ゆらり」について

＜アマネク初の「地域活性化ホテル」 ｜ 街とホテルの共栄を図り、別府の活性化を目指す＞

アマネク別府は街とホテルの共栄を図り、別府エリアの活性化を目指す「地域活性化ホテル」をコンセプトに開業いたしました。ホテル周辺の飲食店会計を部屋付けできる独自の決済サービス「HEYAZUKE」や、セレクトショップの老舗SHIPS(シップス)とコラボレーションしたカラフルな浴衣のご用意など、飲食店を中心とした街の観光スポットを、ホテルの付帯施設のように散策したくなる仕組みづくりを行っています。快適な個室空間とリゾート感あふれる充実した共用施設を備えながらも、国内有数の温泉街である別府ならではの文化を街に出向いて存分にお楽しみいただくことで、地域活性化への貢献を目指しています。

▼アマネク別府ゆらり

所在地：大分県別府市駅前本町6-35

客室数：191室

開業：2021年12月

公式ＨＰ：https://amanekhotels.jp/beppu/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”を掲げ、初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本中へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など