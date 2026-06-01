Brooks Brothers × New Era(R) JOURNAL STANDARD relume　限定カラー“Gray”を6月12日（金）発売。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）より、1818年にニューヨークで創業以来、2世紀以上にわたり上質なアメリカントラッドを提案し続ける「Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）」と、1920年にアメリカで創業したスポーツ・ライフスタイルブランド「New Era(R)（ニューエラ）」によるコラボレーションアイテムの新作を発売します。

ともにアメリカで誕生した歴史ある2ブランドによる特別なコレクションを、2026年6月12日（金）よりJOURNAL STANDARD relume各店にて販売開始。また、relume限定カラーとなる“グレー”も同時展開いたします。

今回のコラボで採用したモデルは、フロントパネルに芯を入れない柔らかな被り心地と深めのシルエットが特徴の9FORTY(TM) Unstructured（ナインフォーティー アンストラクチャード）。フロントにはブルックス ブラザーズのシンボルマークであるゴールデン フリース、右サイドに筆記体のブランドロゴ、左サイドにニューエラのフラッグロゴが刺繍であしらわれたコラボレーションならではの特別なデザインです。バックはサイズ調整可能なクロスストラップ仕様で、男女問わずスタイルに取り入れやすい一品です。

こだわり抜いたカラーリングは、アメトラスタイルで昔から愛されてきたトラッドな色をウォッシュ加工により使い込んだような風合いに仕上げたラインナップで登場。

【Brooks Brothers×New Era(R) Gray Color - relume】Color：Gray

【Brooks Brothers × New Era(R)】Color：Black、Navy、Beige

【Brooks Brothers × New Era(R)】

【価格】各\8,800（税込）

【発売日】2026年6月12日（金）

【展開サイズ】ワンサイズ（アジャスター付）

【展開カラー】全４色展開

※うち１色は、レリューム限定カラー

【展開店舗】JOURNAL STANDARD relume各店/オンラインストア

※5/29先行予約受付開始

【商品についてのお問い合わせ先】

JOURNAL STANDARD relume 自由が丘

TEL:03-5731-0504

https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=Brooks+Brothers+%C3%97+New+Era%28R%29&q_mtype=0(https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=Brooks+Brothers+%C3%97+New+Era%28R%29&q_mtype=0)

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/