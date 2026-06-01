廃棄予定の留袖・振袖など、婚礼用着物をリメイクしたサステナブルファッション新ブランド「WAMODA JAPAN」2026年6月1日（月）より京都にて販売開始

ワタベウェディング株式会社

ワタベウェディング株式会社【本社：京都府京都市、代表取締役 社長執行役員：河島 等】は、廃棄対象となった着物を使用したサステナブルファッションブランド「WAMODA JAPAN（ワモダ ジャパン）を2026年6 月1日（月）より、ワタベウェディング京都本社（京都市上京区）にて販売を開始いたします。

「WAMODA JAPAN」は、婚礼や特別な日にご利用いただいた着物をリメイクし、「次に手に取る方へ幸せを繋ぎたい」「最後まで使い切る、ものを大切にするという当たり前を、当たり前にできる企業でありたい」という想いから、2026年1月に誕生したファッションブランドです。

当社では、お客様にご利用いただく着物に厳しい品質基準を設けており、その基準を満たさない衣裳は廃棄処分にしていました。廃棄理由の多くは、小さな傷や衿元の擦れなど軽微なものであり、それ以外の部分は十分に着用可能な状態です。廃棄対象となった着物の中から状態の良い部分のみを使用し、アロハシャツや、スウェット、Tシャツなど日常使いできる商品へ生まれ変わらせました。それぞれ色、柄が異なり、商品すべてが1点ものです。

2026年1月より表参道フラッグシップ店にてPOP-UPを実施し、外国人観光客をはじめ多くの方にお越し頂き、着物とアロハシャツの組み合わせの面白さ、素材のこだわりなど好評をいただきました。この度、第2弾として、多くの外国人観光客が訪れる京都エリアにて販売することになりました。

当社は今後も、持続可能な開発目標（SDGs）に沿った事業展開を通じて、さらなる社会貢献を目指してまいります

【サステナブルファッションブランド「WAMODA JAPAN」商品ラインナップ】

■販売開始：2026年6月1日(月)より

■販売場所：ワタベウェディング 京都本社

（京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町427-3）

※京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅より徒歩1分

■支払方法：クレジットカード、電子マネー

■販売時間：9:30～15:30 ※平日のみ（不特定）

「WAMODA JAPAN」WEBサイト：https://www.watabe-wedding.co.jp/wamoda-japan/

※ブランド詳細はWEBサイトをご確認ください。