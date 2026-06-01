【徳島ガンバロウズ】テイブリオン・ドーソン選手　契約（継続）のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

日頃より徳島ガンバロウズの報道に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび徳島ガンバロウズでは、テイブリオン・ドーソン選手と2026-27シーズンの選手契約(継続）を締結いたしましたのでお知らせします。

#4 テイブリオン・ドーソン Tavrion Dawson

■生年月日 ： 1996年12月24日（29歳）

■出身地 ： アメリカ合衆国

■身長／体重： 203cm／105kg

■ポジション： PF

■経歴 ： カリフォルニア州立大学ノースリッジ校

2019 Saskatchewan Rattlers (カナダ)

2019-21 KFUM Jamtland Basket (スウェーデン)

2021-22 Maccabi Hod HaSharon (イスラエル)

2021-22 Hermine Nantes Atlantique (フランス)

2022 Purple & Black (TBT-アメリカ)

2022 Hapoel Ramat Gan Givatayim (イスラエル)

2022-23 Club Trouville (ウルグアイ)

2023 Asociacion Basquetbol Ancud (チリ)

2023- 徳島ガンバロウズ

テイブリオン・ドーソン選手コメント

Hey Tokushima fans I’m excited to be coming back for another season. Although we didn’t

accomplish our goal last season we felt the passion and amazing support from the city that

helped us bring a home playoff series to Tokushima. I’m looking forward to next season

with the new league structure it will be very competitive and we as a team will need your

passion and support even more now as we will fight our best to win games and continue

building our gambarous culture. See you soon!

徳島ファンの皆さん、来シーズン、また徳島に戻ってくるのが楽しみです。今シーズンは自分たち

の目標を達成することは出来なかったですが、徳島の街からの熱量と素晴らしいサポートを感じ

ましたし、その応援のおかげで、自分たちはホームでのプレーオフを迎えられたと思います。新し

いリーグになる来シーズンが楽しみです。とても競争の激しいシーズンになるでしょうし、自分たち

がチームとしてベストを尽くして闘い、勝利し、ガンバロウズカルチャーを構築し続けていくため

に、より多くの皆さんの熱量とサポートが必要です。またすぐにお会いしましょう。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。