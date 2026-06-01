セミナー「AI時代、BtoBマーケティングにおける『人間の関与』をどう考えるか？～2026年、マーケティング担当者が考えるべき『顧客体験』設計12選～」にMomentum登壇決定！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2026年6月16日（火）に開催されるセミナー「AI時代、BtoBマーケティングにおける『人間の関与』をどう考えるか？～2026年、マーケティング担当者が考えるべき『顧客体験』設計12選～」（主催：マジセミ株式会社）に登壇することをお知らせいたします。

セミナー概要

AI活用が加速する一方で、BtoBマーケティングの成果を左右する要素として「人間の関与」があらためて問われています。 情報収集の自動化やコンテンツ生成の高度化が進む今だからこそ、顧客が企業に期待するのは、効率だけではなく、納得感や信頼感を伴う「体験」です。 本セミナーでは、2026年に向けてマーケティング担当者が押さえるべき「顧客体験」設計の考え方を、ウェビナー、MA、コンテンツ、動画、データ活用、営業連携など、12の視点から整理。AI時代において、人が担うべき役割とは何か、BtoBマーケティングの現場でどのように体験価値を設計すべきかを考えます。

こんな方におすすめ

セミナー詳細

- リード獲得はできているが、商談化率・受注率の低さに課題を感じているマーケティング担当者- マーケと営業の連携がうまくいかず、リードが活かしきれていないと感じている営業・インサイドセールス責任者- 2026年に向けて、CXを軸にしたマーケティング戦略・施策設計を見直したいマーケティング責任者・経営企画部門- 日時 ：6月16日（火）10:00-16:10- 開催方法：オンライン（Zoomでの実施）- 参加費：無料- 主催企業：マジセミ株式会社

お申し込みはこちら：https://majisemi.com/e/c/majisemi-conference-20260616/M2H

登壇者紹介

Momentum株式会社 マーケティング＆PRG 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp