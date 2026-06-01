北海道の恵みと華やかな美味しさを堪能。新作スイーツ「北海道生乳仕立て 濃厚チーズプリン」「ルージュ・ショコラ」2種を発売｜サフィールホテル稚内

明海グループ株式会社

北海道稚内市のサフィールホテル稚内（株式会社稚内観光開発）は、北海道の恵みと華やかな味わいを楽しめる新作スイーツ2種「北海道生乳仕立て 濃厚チーズプリン」と「ルージュ・ショコラ」を、本日より発売いたしました。

「北海道生乳仕立て 濃厚チーズプリン」（税込550円）は、北海道産の生乳を使用し、牛乳とチーズのコク深い味わいを最大限に引き出した贅沢な一品です。なめらかな口どけと濃厚な風味が広がり、思わず笑顔になる美味しさに仕上げました。愛らしいシマエナガの顔をあしらったカップが、見た目にも癒しを添えます。北海道の“美味しさ”と“癒し”をぎゅっと詰め込んだ、贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

一方、「ルージュ・ショコラ」（税込550円）は、甘酸っぱいフランボワーズムースと濃厚なショコラの絶妙なハーモニーが楽しめるスイーツです。ベリーの爽やかな酸味がチョコレートの深いコクを引き立て、最後まで軽やかな余韻を残します。見た目にも華やかで、特別なひとときを演出する一品です。

それぞれ異なる魅力を持つ2種類のスイーツは、日常に小さな贅沢を添える“ご褒美デザート”としておすすめです。ぜひその美味しさをご堪能ください。

「北海道生乳仕立て 濃厚チーズプリン」\550(税込)「ルージュ・ショコラ」\550(税込)

■販売概要

・ 販売開始：2026年6月1日（月）

・ 場所：サフィールホテル稚内 1階「カフェレストラン マリーヌ」

■ご予約・お問い合わせ

サフィールホテル稚内「カフェレストラン マリーヌ」

TEL：0162-23-8161（10:00～）

公式サイト：https://www.surfeel-wakkanai.com