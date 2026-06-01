熊本のソウルフード「塩山の南関あげ」が、2026年6月4日（木）から開催される楽天スーパーセールにて10％OFFで販売決定！

塩山食品株式会社

熊本のソウルフード「塩山の南関あげ」を製造、販売する塩山食品株式会社(本社：熊本県玉名郡南関町、代表取締役社長：塩山 治彦、以下、塩山食品)は、2026年6月4日(木)から開催される楽天スーパーセールで「10％OFFセール」を開催します！（塩山食品 楽天市場店： https://www.rakuten.co.jp/nankanage）

【塩山食品楽天市場店 スーパーセール概要】

●楽天スーパーSALE開催期間

2026年6月4日（木）20:00 - 2026年6月11日（木）1:59

楽天モバイルユーザー対象先行セール：2026年6月3日（水）20:00～

＜セール対象商品＞

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■塩山の南関あげ

九州圏以外ではあまり馴染みがない「南関あげ」ですが、熊本ではソウルフードとしてよく知られている地元の揚げ豆腐です。一般的な揚げ豆腐より長期保存が可能で、食感はふっくら。味噌汁の具や煮物、煮込み料理などさまざまな料理に利用できます。

■塩山食品株式会社ついて

塩山食品株式会社は、昭和56年から熊本県南関町の名産品、熊本のソウルフードである南関あげを製造しております。九州内のスーパーなどの食品小売店を中心に販売しております。また、遠方のお客様向けにネット通販も行っており全国各地からご注文をいただいております。

近年は、関東を中心に全国各地において南関あげを使用したいなり寿司を提供するお店が多数オープンしており、業務用としても南関あげを全国に出荷しております。

2007年より直売所「特産品センターなんかんいきいき村」を開業し南関あげのアンテナショップとして地元のみならず福岡や佐賀などからのお客様にもご好評いただいております。

■会社概要

商号 ： 塩山食品株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 塩山 治彦

所在地 ： 〒861-0811 熊本県玉名郡南関町大字小原32番地2

設立 ： 平成2年11月30日

事業内容 ： 南関あげの製造、卸、小売り、

特産品センターなんかんいきいき村の運営

ホームページ ： https://www.shioyamasyokuhin.co.jp/

公式オンラインショップ： https://www.nankan-age.com/

楽天ショップ ： https://www.rakuten.co.jp/nankanage/

Instagram ： https://www.instagram.com/shioyamanonankanage/

いきいき村Instagram ：https://www.instagram.com/nankan.ikiikimura/