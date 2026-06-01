「角ハイボール缶〈夕どき〉」新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「角ハイボール缶〈夕どき〉」を８月４日（火）より全国で新発売します。

「角ハイボール缶」シリーズは、食事との相性の良さや本格的なハイボールが家庭でも楽しめる手軽さにご好評いただいています。

近年、共働き世帯の増加やリモートワークの普及により生活スタイルが変化し、夕方から自宅で食事とともにお酒を楽しむ方が増えているとみています。一方で、ハイボール缶に対するイメージを調査したところ、「お酒の味わいが強く、食後におつまみと一緒に落ち着いて飲むもの」「寝る前にゆっくり飲むもの」といった声が多く、現在のラインナップでは、こうした「夕方からお酒を気軽に楽しみたい」というニーズに十分応えられていないことが明らかになりました。

今回は、夕方から食事とともに、より気軽にハイボールを楽しんでいただきたいとの思いから、飲みやすさを追求した「角ハイボール缶〈夕どき〉」を新発売し、ハイボールの新たな魅力をお伝えしていきます。

●中味・パッケージについて

中味は、厳選したウイスキー原酒を使用し、仕上げに柚子を加えることで、ウイスキーならではのふくらみと心地よい余韻を引き出しました。やさしい口当たりで飲みやすい味わいに仕上げています。

パッケージは、夕焼けをイメージした背景にブランド伝統の亀甲模様を全体に配し、温かみのあるデザインに仕上げました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

角ハイボール缶〈夕どき〉

３５０ml・２１７円・５％

５００ml・２９３円・５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年８月４日（火）

▼発売地域 全国

▼品目 リキュール

▼「角ハイボール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/whisky/kakubin/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上