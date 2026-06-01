エシカルブランド「LIB」、父の日特設サイトを公開

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）が展開するエシカルブランド「LIB（リブ）」は、2026年の父の日に向けた特設サイトを公開いたしました。特設サイトでは、「父の日は、ずっと使えるいいものを。」をテーマに、お父さんのライフスタイルに寄り添ったレザーギフトを提案しています。

■「ありがとう」を、長く使える贈り物に

特設サイト :https://l-i-b.shop/fathersday/

父の日は、普段なかなか伝えられない感謝の気持ちを届ける日。LIBでは、流行に左右されず長く使い続けられるレザーアイテムを通して、「ありがとう」を形にするギフトを提案しています。使うほどに風合いが増し、日々の暮らしに寄り添うレザー製品だからこそ、贈る人の想いも一緒に積み重なっていく。そんな父の日ギフトを届けたいと考えています。

■ 3つのストーリーから選ぶ父の日ギフト

今回の特設サイトでは、お父さんの過ごし方に合わせて3つのストーリーを用意しました。

Story 01 おうち時間を楽しむお父さんへ

新しいレシピに挑戦したり、

小説を読んだり、音楽を聴いたり。

家でほくほく楽しむ姿を見ていると、

私が好きなものも

結構お父さん譲りかも、なんて思う。

おうち時間にぴったりの

長く使えるレザーを、父の日に。

Story 02 毎日、仕事を頑張るお父さんへ

子どもの頃は当たり前に思っていた

毎日、仕事に向かうということ。

大人になった今ならわかる。

それを何十年も続けてきたって

実は本当にすごいことだって。

面と向かっては言えない気持ちを

父の日くらいは形にしてみようかな。

Story 03 休日もアクティブなお父さんへ

「あそこ行こう」「これやってみよう」と

いつも楽しそうなお父さん。

「また出かけるの？」と笑いながらも、

そのフットワークの軽さに

気づけば、家族の思い出が増えていく。

これからも、みんなでいろんな場所へ。

父の日の贈り物、

次のお出かけに使ってね。

■ 名入れ刻印・イラスト刻印で、世界にひとつだけの贈り物に刻印の事例

LIBでは、対象商品への名入れ刻印サービスをご利用いただけます。名前やイニシャルを刻むことで、父の日の贈り物が世界にひとつだけの特別なギフトに。さらに、お子さまが描いた似顔絵やメッセージをそのまま革に刻む「イラスト刻印」にも対応しています。

普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを、形として残せるサービスとして、多くのお客様にご利用いただいています。

父の日当日のお届けについて

LIBでは、父の日ギフトの当日配送にも対応しております。また、名入れ刻印やイラスト刻印をご希望の場合も、以下の日程までにご注文いただくことで、父の日にあわせたお届けが可能です。

6月21日（日）お届けをご希望の場合

【イラスト刻印をご利用の場合】

・6月15日（月）午前9:00までのご注文

・6月16日（火）午前9:00までのイラストデータ送付

【通常刻印・刻印なしの場合】

・6月18日（木）午前9:00までのご注文

【北海道・沖縄・離島へのお届けの場合】

・6月17日（水）午前9:00までのご注文

詳細は特設サイトをご確認ください。

■ 長く使うことも、未来への選択

LIBは「Life Is Borderless（人生に境界線はない）」を意味し、「美しく、生きる。」をコンセプトに掲げるエシカルブランドです。製品はバングラデシュの自社工場で製造し、長く使い続けられる品質と修理対応を通じて、使い捨てではないものづくりを目指しています。父の日の贈り物が、大切な人への感謝だけでなく、長く愛着を持って使い続けるきっかけとなることを願っています。

【父の日特設サイト】

https://l-i-b.shop/fathersday/

◼︎エシカルブランド「LIB」について

LIB（リブ）は、ボーダレス・ジャパンが展開するソーシャルビジネスのひとつとして、2014年に「ビジネスレザーファクトリー」として事業を開始しました。バングラデシュに自社工場を構え、シングルマザーや障がいのある方など、さまざまな事情を抱える人たちに安定した雇用を提供しています。現在では約900名の職人が働いており、日本国内では全国に21店舗を展開しています（2026年4月時点）。2025年7月、ブランド名を「LIB」に変更。“Life Is Borderless ─ 美しく、生きる。”をコンセプトに、社会や環境に配慮したエシカルな選択肢をもっと日常に届けていくことを目指しています。LIBの本革製品は、手に取りやすい価格帯でありながら、丁寧な手仕事と豊富なカラーバリエーションが特長です。全12色のカラー展開に加え、ビジネスバッグやシューズ、財布、名刺入れなど、日々の暮らしや仕事に寄り添う多彩なアイテムを取り揃えています。

○公式サイト：http://l-i-b.shop/

○公式instagram：https://www.instagram.com/lib_life.is.borderless

○店舗一覧：https://l-i-b.shop/shop/

採用情報

LIBでは、プロダクトデザイナーおよび店舗開発、販売フェローなどさまざまなポジションの募集を行っています。詳しくは採用情報をご覧ください。

採用情報をみる :https://recruit.jobcan.jp/borderless/list/020



◼︎株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する45の事業を世界15ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）