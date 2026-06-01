PH7+［ピアッカセッテ］と日本画家 松岡歩による展示販売会「LIFE and CREATION」を6月10日(水)より静岡伊勢丹にて開催
静岡伊勢丹 コリドー2に店舗を構えるシューズブランドPH7+［ピアッカセッテ］にて、2026年6月10日（水）～ 6月22日（月）の期間、日本画家 松岡歩による展示販売会【PH7+ meets AYUMU MATSUOKA｜LIFE and CREATION】を開催いたします。
本展では、「命を吹き込むモノづくり」をテーマに、PH7+［ピアッカセッテ］のクリエイティブと、松岡歩の創造性が呼応。松岡歩が本展覧会のために描き下ろした、オオサンショウウオやマンボウをモチーフとした新作群を初披露いたします。
日本画という伝統的な表現を軸にしながらも、現代的な感性で唯一無二の世界観を描いてきた松岡歩。一方、PH7+［ピアッカセッテ］もまた、日本製の高いクラフトマンシップにこだわりながら、既成概念にとらわれない造形美を追求してきました。
異なる領域で活動する両者が共鳴することで生まれる、新たな“ジャパニーズモード”の空間。
店舗という日常に近い場所でアートに触れることで、美術館やギャラリーとは異なる体験を提案します。
作家在廊のレセプションパーティーを開催
開催を記念して、会期初日の6月10日（水）にはどなたでもご参加いただけるレセプションパーティーを開催いたします。
松岡歩本人も在廊し、作品制作への想いや、本展のコンセプトを直接感じていただける機会となります。ドリンクをご用意し、ゆっくりとご覧いただける空間を設けております。
【レセプションパーティー 開催日時】
2026年6月10日（水）15:00～18:30
松岡歩｜AYUMU MATSUOKA
1978年神奈川県横浜市生まれ。東京藝術大学大学院博士課程修了。
卒業時にサロン・ド・プランタン賞を受賞。個展・グループ展を中心に精力的に作品を発表し、現代の日本画を代表する作家のひとりとして注目を集めている。
WEBサイト：https://ayumu-matsuoka.com/
Instagram：https://www.instagram.com/matsuoka_ayumu/
大山椒魚（17.6×72cm）2026年
大山椒魚（53×45.5cm）2026年
呟き（60.6×60.6cm）2026年
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QyHDwmDVxcI ]
PH7+［ピアッカセッテ］
PH7+［ピアッカセッテ］は、完成されたフォルム、美しいシルエット、細部にまでこだわったディテールを軸に、“ジャパニーズモード”を提案するシューズブランド。
ジェンダーミックスな感性を取り入れながら、過度な装飾に頼ることなく、履く人自身の個性を引き立てるデザインを追求している。
WEBサイト：https://www.ph7-shoes.com/
オンラインショップ：https://ph7.stores.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/ph7_official/
静岡伊勢丹店Instagram：https://www.instagram.com/ph7_shizuoka/
開催概要
PH7+ meets AYUMU MATSUOKA
「LIFE and CREATION」
■開催期間
展示販売会：2026年6月10日（水）～ 6月22日（月）10:00～18:30 ※火曜定休
レセプションパーティー：2026年6月10日（水）15:00～18:30
■会場
静岡伊勢丹 コリドー2 / PH7+［ピアッカセッテ］店舗内
〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町１丁目１－７
※入場無料
■主催
株式会社アンペアード