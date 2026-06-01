“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉」新発売

写真拡大 (全3枚)

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉」を７月２８日（火）から全国で新発売します。



「-１９６」は、２００５年発売のロングセラーブランドで、当社独自の“-１９６℃製法”を使用しています。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６」シリーズは、果物の弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい、爽やかなパッケージにご好評をいただいています。



今回は、今年２月に限定発売しご好評いただいた〈ルビーグレープフルーツ〉を、通年商品として新たな中味・パッケージで発売し、さらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


中味は、当社独自の“-１９６℃製法”によるルビーグレープフルーツ浸漬酒を使用し、当社ならではのブレンド技術によって、“ルビーグレープフルーツの弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい”をお楽しみいただけます。


パッケージは、水色のグラデーションを背景に果実のイラストを中央に配することで、中味の特長が伝わるデザインを目指しました。



―　記　―


▼商品概要


商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉


３５０ml・１５９円・５％


５００ml・２１６円・５％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年７月２８日（火）



▼発売地域　　　　全国



▼品目　　　　リキュール



▼「-１９６」ホームページ


https://www.suntory.co.jp/rtd/196/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上