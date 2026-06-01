“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉」新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉」を７月２８日（火）から全国で新発売します。

「-１９６」は、２００５年発売のロングセラーブランドで、当社独自の“-１９６℃製法”を使用しています。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６」シリーズは、果物の弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい、爽やかなパッケージにご好評をいただいています。

今回は、今年２月に限定発売しご好評いただいた〈ルビーグレープフルーツ〉を、通年商品として新たな中味・パッケージで発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

中味は、当社独自の“-１９６℃製法”によるルビーグレープフルーツ浸漬酒を使用し、当社ならではのブレンド技術によって、“ルビーグレープフルーツの弾けるようなみずみずしさとすっきりした味わい”をお楽しみいただけます。

パッケージは、水色のグラデーションを背景に果実のイラストを中央に配することで、中味の特長が伝わるデザインを目指しました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

-１９６(イチキューロク)〈ルビーグレープフルーツ〉

３５０ml・１５９円・５％

５００ml・２１６円・５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年７月２８日（火）

▼発売地域 全国

▼品目 リキュール

▼「-１９６」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/rtd/196/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上