愛知県民・旅行経験者344人に聞いた「愛知のイチ推しスポット」ランキング！名古屋城が圧倒的人気

株式会社ファーストイノベーション愛知県民・旅行経験者344人に聞いた「愛知のイチ推しスポット」ランキング！名古屋城が圧倒的人気

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、同社が運営するアンケート調査メディア「SES Plus」にて、「あなたの『愛知のイチ推しスポット』を一つ教えてください！」というテーマでアンケート調査を実施しました。

その結果、歴史的名所として全国的な知名度を誇る「名古屋城」が96票を獲得し、全体の約28％で1位となりました。また、「名古屋港水族館」や「ジブリパーク」など、ファミリー層や観光客から人気を集めるスポットも上位にランクインし、愛知県の観光資源の多様性が改めて浮き彫りとなりました。

■調査概要

調査テーマ：あなたの「愛知のイチ推しスポット」を一つ教えてください！

調査方法：X（旧Twitter）を通じたアンケート

調査期間：2026年5月13日～2026年5月18日

有効回答数：344人

回答者属性：全国の10代～60代以上の男女

■「愛知のイチ推しスポット」ランキング

1位 名古屋城（28％／96人）名古屋城

愛知を代表する観光地として、名古屋城が圧倒的な支持を集めました。金のしゃちほこで知られる名古屋城は、歴史的価値を有する名所として国内外から多くの観光客が訪れています。

また、名古屋城周辺には2018年に開業した「金シャチ横丁」があり、名古屋めしや土産物の購入を楽しめる観光エリアとして親しまれています。名古屋城とあわせて周辺観光を楽しめる点も、愛知観光の魅力の一つといえます。

2位 名古屋港水族館（8％／28人）名古屋港水族館のシャチ

名古屋港水族館が2位にランクインしました。名古屋港水族館は、イルカパフォーマンスやシャチの公開トレーニングなどで知られ、多くの来館者を集める愛知県の人気観光スポットです。約500種を超える海の生き物を展示しており、国内有数規模の水族館として親しまれています。

また、周辺には商業施設や観覧車などが集まる名古屋港エリアが広がっており、水族館とあわせて周辺観光を楽しめる点も特徴の一つです。

2位 ジブリパーク（8％／28人）ジブリパーク

ジブリパークが同率2位にランクインしました。ジブリパークは2022年11月に愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内に開業した施設で、スタジオジブリ作品の世界観を表現した観光スポットとして注目を集めています。

園内には「ジブリの大倉庫」や「青春の丘」などのエリアが設けられており、作品の世界観に触れられる施設として多くの来園者が訪れています。今回の調査結果からも、愛知県を代表する観光スポットの一つとして認識されていることがうかがえます。

4位 大須エリア（大須商店街など）（5％／18人）

大須エリア（大須商店街など）が4位にランクインしました。

大須エリアは、飲食店や古着店、サブカルチャー関連店舗、寺社などが集まる名古屋を代表する観光エリアの一つです。

大須商店街にはさまざまなジャンルの店舗が立ち並び、散策や食べ歩きを楽しめるスポットとして知られています。今回の調査結果からも、愛知県を代表する観光スポットの一つとして認識されていることがうかがえます。

5位 レゴランド（5％／16人）

レゴランドが5位にランクインしました。レゴランド・ジャパンは名古屋市港区にあるテーマパークで、レゴブロックの世界観を体験できる施設として知られています。

園内にはアトラクションやショー、レゴ作品の展示などが設けられており、幅広い世代が楽しめるスポットとなっています。今回の調査結果からも、愛知県を代表する観光スポットの一つとして認識されていることがうかがえます。

さらに6位以降にも魅力的なスポットがランクインしました。

・犬山城

・東山動植物園

・熱田神宮

・篠島

・佐久島

・矢場とん

■その他回答にも多彩な愛知の魅力

「その他」には112票（33％）が集まり、愛知県内にはまだまだ多くの魅力的なスポットが存在することがわかりました。

その他に含まれる主なスポット

・名古屋ドーム

・山田天満宮

・白川公園

・ノリタケの森

・ミツカンミュージアム

・リニア鉄道館

・中部国際空港セントレア

・明治村

・徳川園

・トヨタ博物館

・金シャチ横丁

・とこなめ招き猫通り

・味仙

・愛知牧場 など

観光名所だけでなく、グルメスポットや体験型施設、ローカル色の強いエリアも数多く挙げられており、愛知観光の奥深さが見える結果となりました。

■「愛知つながり応援」について

愛知つながり応援

「愛知つながり応援」は、人と人の“つながり”を起点に、愛知県の魅力を全国へ発信するWEB・SNSキャンペーンです。本キャンペーンは、一般社団法人つながり応援が運営し、自治体の後援のもと推進しています。地域で活動する人が次の人へとつながるリレー形式の発信構造を採用し、観光スポット、店舗、文化、地域の取り組みなどを多様な視点から継続的に発信します。人のつながりを起点とすることで、情報が連鎖的に広がる仕組みを構築しています。

ハッシュタグ「#愛知つながり応援」を活用し、誰でも参加可能なオープン設計とすることで、地域内外を問わず幅広い発信参加を促進します。

また、アンバサダーと企業の連携により、個人の発信力と企業の情報発信力を掛け合わせ、共感・信頼を伴う継続的な情報拡散を実現します。

本キャンペーンを通じて、地域・企業・個人が連動する新たな地域発信モデルの構築を目指します。

公式サイト：https://aichi.tsunagari-ouen.jp/

■「SES Plus」について

SES Plus

SES Plus（Social Examine Service Plus）は、SNSを活用してユーザーのリアルな声を可視化するアンケート型WEBメディアです。時代のトレンドや人々の意識を、定量・定性の両側面から分析・発信しています。

詳細を見る :https://x.com/ses_plus

【株式会社ファーストイノベーション】

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：WEB・SNS・AIを活用した統合支援事業