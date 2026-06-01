オーデマ ピゲ、夏を彩る鮮やかなカラーの新作「ロイヤル オーク オフショア」6モデルを発表

オーデマ ピゲ ジャパン株式会社

オーデマ ピゲは、2026年2月3日、夏らしいカラーに彩られた42mm と37mmの「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」の新作6モデルを発表します。

今回登場するのは、最新キャリバー6401を搭載した37mm の「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」3モデルと、新たなプリント技法によりレーシングカーのダッシュボードを想起させる色彩が配された42mmの「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」3モデルです。

爽やかな新色が夏のムードを演出

新キャリバー6401が37mm の「ロイヤル オーク オフショア」コレクションに初搭載

37mm の「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」は、5年にわたる開発期間を経て誕生し、今年2月に発表された自社製キャリバー6401を搭載。快適な装着感と美しさの両立を追求して設計されたこのムーブメントは、薄型化を実現すると同時に、サファイアケースバックから洗練された仕上げ装飾、ロジウムトーンの22Kピンクゴールド製ローターを鑑賞することができます。

2つのモデルには37mmの「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」では初となるチタンがケースに採用され、そのうちの1モデルにはダイヤモンドがベゼルにあしらわれています。同様に18Kピンクゴールドモデルにもダイヤモンドをベゼルにセットしています。大胆なカラーパレットとコントラストの効いた素材使いによって表現されたこれらの新作は、ロイヤル オーク オフショアならではの冒険心と、夏の躍動感あふれるエネルギーを体現しています。同時に、技術性能、快適性、そして日常使いにおける直感的な着用感を高い次元で融合させ、コンプリケーションウォッチを生み出し続けるオーデマ ピゲならではの揺るぎない姿勢を鮮明に打ち出しています。

「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」チタンケース、37mm、566万5000円(税込)「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」チタン×SS×ダイヤケース、37mm、632万5000円(税込)「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」18KPG×ダイヤケース、37mm、940万5000円(税込)

大胆なカラー、自由な精神

42mm の「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」は、それぞれピンク、ターコイズ、イエロー、オレンジといったカラーアクセントが、タキメーターと9時位置および12時位置のカウンターに配されています。メガタペストリーダイヤルに、クロノグラフ機能の主要要素である針や、2時位置のラバー製スタート／ストッププッシュボタンを際立たせることで、視認性を高めています。さらに、大きなアラビア数字インデックスが視認性を一層向上させるとともに、デザインのスポーティな個性を強調しています。

最初のモデルはステンレススティールケースにブラックダイヤルを組み合わせ、オフショアのパワフルなデザインにピンクのアクセントを添えています。2つ目のモデルはチタンケースに、ダークグレーのダイヤルにイエローとターコイズでコントラストを演出。3つ目のモデルはステンレススティールケースにモノクロのシルバートーンデザインにオレンジのディテールがインパクトを与えています。いずれのモデルも色を合わせたインターチェンジャブル仕様のテキスタイル調カーフレザーストラップを組み合わせています。

「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」SS×ラバーケース、42mm、583万円(税込)「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」チタン×ラバーケース、42mm、583万円(税込)「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」SS×ラバーケース、42mm、583万円(税込)

オーデマ ピゲについて

オーデマ ピゲは、今なお創業者一族（オーデマ家、ピゲ家）によって経営される最も歴史あるウォッチブランドです。1875年以来ル・ブラッシュを拠点に、型破りなトレンドを生み出そうと新たなスキルや技術の開発、そして職人技の向上を続ける才能ある職人たちを、何世代にもわたり育んできました。スイス・ジュラ山脈に抱かれたジュウ渓谷で、マニュファクチュールが受け継いできた職人技と先進的なスピリットが込められた、デザインや技術の粋を極めた数々の厳選されたマスターピースが制作されています。実現可能な境界を押し進め、創造的な世界の間に橋を架けるオーデマ ピゲは常に新たな地平に向かって進み、その精神にインスパイアされたコミュニティを作り出してきました。Seek Beyond（時計の先へ。想像の先へ。）

https://www.audemarspiguet.com