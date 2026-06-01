日本の湿気に、クロモジを。ukaの湿気レスキュー！

株式会社ウカ

うねりも、こもりも、心地よく。湿気レスキューキャンペーン。

日本の湿気に、クロモジを。

トータルビューティーカンパニー uka(@instauka,@ukacojp,@ukatokyo)は、2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間、梅雨から夏にかけての“湿気のお悩み”に寄り添う「湿気レスキューキャンペーン」を開催いたします。

雨の日が続くこの季節。

髪のうねりや広がり、頭皮のべたつきやにおい、身体の不快感など、日本特有の湿気による悩みが増える時期でもあります。

ukaでは、そんな季節を少しでも心地よく過ごしていただくために、クロモジをキー成分としたヘア・スカルプケアを中心に、湿気による不快感へアプローチするアイテムをご提案します。

“湿気を我慢する”のではなく、植物の力を借りながら心地よく整えていく。

日本の気候に寄り添う、ukaならではのセルフケア習慣をお届けします。

お悩みに合わせて選べる、湿気レスキューアイテム

＜髪のうねりケア＞

湿気による広がりやうねりに。

・uka イズ シャンプー＆コンディショナー フォー ヘアボンドリペア（400mL／300mL）

・uka ヘアオイル レイニーウォーク（50mL／30mL）

uka イズ シャンプー フォー ヘアボンドリペア 400mLuka イズ コンディショナー フォー ヘアボンドリペア 400mLuka イズ シャンプー フォー ヘアボンドリペア 300mLuka イズ コンディショナー フォー ヘアボンドリペア 300mL

uka ヘアオイル レイニーウォーク 50mLuka ヘアオイル レイニーウォーク 30mL

＜頭皮のべたつき・においケア＞

汗ばむ季節の頭皮を、すっきり健やかに。

・uka スカルプクレンジング ディープ＆ライト（300mL／100mL）

・uka スカルプクレンジング ディープ＆ライト ペパーミントフレッシュ（300mL／100mL）

・uka イズ クロモジ ドライシャンプー（100mL）

※スカルプクレンジング ディープ＆ライトのリフィルセットも対象

uka スカルプクレンジング ディープ＆ライト 100mLuka スカルプクレンジング ディープ＆ライト ペパーミントフレッシュ 100mLuka スカルプクレンジング ディープ＆ライト 300mLuka スカルプクレンジング ディープ＆ライト ペパーミントフレッシュ 300mLuka イズ クロモジ ドライシャンプー 100mL

＜スタイリングケア＞

湿気でまとまりにくい髪を、心地よくスタイリング。

・uka ヘアオイル レイニーウォーク（50mL／30mL）

・uka ラブユアヘア パサパサヘア シャインスプレー フォー ダルヘア

・uka ラブユアヘア モサモサヘア リッチバーム フォー コースヘア

・uka ラブユアヘア フニャフニャヘア テクスチャライジングワックス フォー フラット＆ファインへア

uka ヘアオイル レイニーウォーク 50mLuka ヘアオイル レイニーウォーク 30mLuka ラブユアヘア パサパサヘア シャインスプレー フォー ダルヘアuka ラブユアヘア モサモサヘア リッチバーム フォー コースヘアuka ラブユアヘア フニャフニャヘア テクスチャライジングワックス フォー フラット＆ファインへア

＜冷感リフレッシュ＞

身体のべたつきや暑さ対策に。

・uka イシガキ レモングラス アウトドアボディミスト（60mL／100mL）

・uka イズ シャンプー フォー オールヘアタイプ ペパーミントフレッシュ（400mL／300mL／100mL）

uka イシガキ レモングラス アウトドアボディミスト 60mLuka イシガキ レモングラス アウトドアボディミスト 100mLuka イズ シャンプー フォー オールヘアタイプ ペパーミントフレッシュ 400mLuka イズ シャンプー フォー オールヘアタイプ ペパーミントフレッシュ 300mLuka イズ シャンプー フォー オールヘアタイプ ペパーミントフレッシュ 100mL

また、ukaでは湿気悩みを一時的にケアするだけでなく、1日の過ごし方に合わせた使い分けをご提案します。

朝・昼・夜。時間帯に合わせた湿気対策を。

朝の身支度に

湿気による髪のうねり・広がり対策。

ヘアオイル レイニーウォーク、ラブユア モサモサヘア、ラブユア フニャフニャヘア、ラブユア パサパサヘアで、忙しい朝もまとまりのあるスタイリングへ。

職場やお出かけ先で

汗やべたつきが気になる時のリフレッシュに。

イズ クロモジ ドライシャンプー、イシガキ レモングラス アウトドアボディミストで、汗の不快感も爽快、リフレッシュ。気分まで軽やかに。

おやすみ前に

1日の湿気ダメージをリセット。

イズ シャンプー＆コンディショナー フォー ヘアボンドリペアやイズ シャンプー フォー オールヘアタイプ ペパーミントフレッシュ、スカルプクレンジング ディープ＆ライト ペパーミントフレッシュで、頭皮と髪をすっきり整えます。

【キャンペーン特典】

期間中、お買い上げ金額に応じて、湿気シーズンにおすすめのアイテムをプレゼント！

税込10,000円以上のご購入：

uka イズ シャンプー フォー オールヘアタイプ ペパーミントフレッシュ 100mLボトル

ひんやりとした使用感で、夏のバスタイムを爽やかに。ボディにも使える人気アイテムです。

税込18,000円以上のご購入：

uka ヘアオイル レイニーウォーク 30mL

湿気による髪のうねりやハネが気になるこの季節に。傷んだ髪をケアし、湿気によるうねり広がりをセーブ。

【期間】

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

【開催店舗】

uka 公式オンラインストア / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Sendai PARCO2 / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store / Care & Share / 伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティーアポセカリー

ukaの植物のパワーを味方に、この季節ならではのセルフケアをぜひお楽しみください。

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