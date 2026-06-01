サウナマックス・長期滞在用レジデンシャルツインルームが新規OPEN！ホテルリブマックスさきしまコスモタワー7F

株式会社リブ・マックス

全国208棟のホテルやリゾートを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、ホテルリブマックスさきしまコスモタワー7Fにおいて、サウナ・大浴場施設のサウナマックスと長期滞在用のキッチン・家具家電付きルームを新規オープン。

サウナマックスは壁面に開放的な大型窓を設置し、展望サウナスパ仕様となっております。

レジデンシャルツインルームは『暮らすように泊まる。』がコンセプトのキッチン・家具家電完備で、ビジネスの長期出張やファミリー・グループでの中長期滞在に最適です。

ホテル公式HP：https://www.hotel-livemax.com/osaka/cosmotower/

サウナマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/saunamax/

SAUNA MAX（サウナマックス）

お風呂はより快適に、より深く“ととのう”体験をお届けするため、

広々としたサウナ室や充実の水風呂、休憩スペースを整備しました。

初心者から愛好者まで満足いただけるよう、温浴環境だけでなく導線や清潔感にもこだわっています。気軽に立ち寄れて、心と身体をリセットできる、そんな“マックス”な癒やしの時間をお楽しみください。

レジデンシャルツインルーム（計28室）

水風呂休憩スペース

ビジネスの長期出張やファミリー・グループでの中長期滞在に最適な「レジデンシャルツインルーム」を展開しております。35平方メートル のゆとりある空間に、利便性の高いミニキッチンを完備。手軽な自炊やバケーションレンタル（宿泊施設での日常体験）としての利用にも対応し、従来のホテルの枠を超えた“暮らすような滞在”を実現します。大阪ベイエリアの美しい眺望とともに、我が家のようにリラックスできる贅沢なひとときをお過ごしください。

施設概要

【ホテルリブマックスさきしまコスモタワー】

《住所》〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目14-16

《アクセス》

電車でのアクセス：トレードセンター前駅2番出口より徒歩約3分

中ふ頭駅より徒歩約5分

コスモスクエア駅より徒歩約7分

車でのアクセス：大阪港咲洲トンネル咲洲側出口より約1分

《客室数》全362室

《チェックイン》15:00～

《チェックアウト》～11:00

問合せ：06-6655-0028

リブマックス ホテルズ＆リゾーツについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国208棟 展開中の日本最大級の直営型ホテルブランドです。

ホテルリブマックス ブランド

旅を満喫するためのシンプルな宿泊スタイルをテーマに、ランクにより分けられた各3ブランドによる展開を行っております。

ゲストの皆様にとって快適なライフスタイルをお約束いたします。

公式HP : https://www.hotel-livemax.com/

【リブマックスリゾート】

「リゾートをもっと身近に」をテーマに気兼ねなくご利用いただけるリゾートホテルを目指し、天然温泉を利用した客室露天風呂＆スパやビュッフェ形式のお食事など様々なニーズにお応えしてまいります。

公式HP：https://www.livemax-resort.com/

【ご予約について】

ホテルリブマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式アプリ：AppStore、GooglePlayから「ホテルリブマックス」で検索

【お問合せについて】

お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/