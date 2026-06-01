米屋株式会社

千葉の梨ゼリーをはじめとした瑞々しい千葉県産フルーツのゼリーや、夏の風物詩・極上水羊羹など、心を潤すなごみの涼菓をお届けします。

なお、なごみの米屋では、一部店舗・通信販売を除き、6月1日(月)～8月15日(土)の期間で、ご来店いただいたお客様にお得な「送料割引」を実施しております。この機会にぜひともご利用くださいませ。

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2026年お中元 送料割引のご案内 :https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/2026-ochugen/

【期間】2026年6月1日(月)～8月15日(土)まで（最終発送8月16日（日）分まで）

【内容】全国送料半額。1件あたり3,000円（税込）以上が対象となります。

同一先へのお届けなら、1個口合計3,000円（税込）以上の発送で、商品お好きに組み合わせても送料半額です！

※クール料金は対象外です。

※通信販売（オンラインショップ、各ネットショップ）、イオン臼井店、イオンスタイル成田店、イオンマリンピア店、そごう千葉店、ユアエルム八千代台店、東武百貨店船橋店は対象外です。

この機会にお近くの店舗へ是非ご来店ください。



※通信販売(オンラインショップ、各ネットショップ)とは送料体系が異なりますので、

ご了承ください。なお、通信販売の送料の詳細については、以下のURLをご覧ください。

通信販売の送料について :https://eshop-yoneya.com/fee

なお、通信販売では、お中元好適品として、オンラインショッピング限定

送料無料ギフトをご用意しております。

詳しくはこちらのリンクから！ :https://eshop-yoneya.com/fr/21

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





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