人気BL『Hate My MIA！』のオンラインくじが登場！　ジャージメイド衣装の描き下ろしイラストを使用した新作グッズが景品に!!

株式会社Ａ３

人鳥ぺんぎん先生の人気BLコミックス『Hate My MIA！』（ふゅーじょんぷろだくと刊）のオンラインくじ「eeoくじ」が登場！ 2026年5月29日(金)から通販サイト「eeo Store online」にて期間限定で販売中です。

くじの景品には描き下ろし＆公式イラストを使用した新作グッズがラインナップし、表紙絵や作中の名場面、さらには舞沢浩司と宮 明人のジャージメイド姿も楽しむことができます！ 購入特典もご用意していますので、この機会にぜひチェックを!!

▼eeo Store online（通販）へ▼

「eeoくじ」のご購入はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/7928?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1131(https://eeo.today/store/101/title/7928?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1131)

【販売情報】

■販売期間：2026年5月29日(金)～6月18日(木)

■販売価格：1回770円（税込）

■お届け日：2026年8月頃より順次発送予定

■決済方法：クレジットカード決済、キャリア決済、全額eeoポイント決済、PASELI決済

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7928?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1131)

【ハズレなしで引ける】くじ景品の描き下ろし＆公式イラストを使用した新作グッズがメロすぎる♪

【景品一覧】

■S賞：アクリルアートボード（描き下ろしイラスト／全1種）

■A賞：アクリルスタンド（描き下ろし＆公式イラスト／全2種）

■B賞：REPLICA GENGA 3枚セット（公式イラスト／全3種）

■C賞：アクリルカード（描き下ろし＆公式イラスト／全8種）

■D賞：缶バッジ（描き下ろし＆公式イラスト／全8種）

※A賞、B賞、C賞、D賞はランダムで1種が当たります。

「eeoくじ」購入特典はイラストカード（全3種）

『Hate My MIA！』の「eeoくじ」を1会計5枚お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼント。ここでしか手に入らない限定品ですので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！

S賞：アクリルアートボード（全1種）

S賞は、約21cm×14.8cmのアクリルアートボード。ジャージメイド衣装が目を惹くポップ＆キュートな描き下ろしイラストをじっくり鑑賞できる美麗なアイテムです！

なお、1会計50回のくじ購入でS賞確定となります!!（詳細は上記画像にて）

A賞：アクリルスタンド（全2種）

A賞は、飾りやすくも存在感のある高さ約15cmのアクスタ。一緒にお出かけしたりお部屋で眺めたり……舞沢と宮の可愛さにキュンキュンすること間違いなしです♪

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「eeoくじ」のご購入はこちらから！

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B賞：REPLICA GENGA 3枚セット（全3種）

B賞は、モノクロの複製原画が3枚1セットになった、B4サイズ（25.7cm×36.4cm）のREPLICA GENGA。作品を彩る名場面を日常の中でいつでも楽しむことができます！

C賞：アクリルカード（全8種）

C賞のアクリルカードには、表紙絵などのメロすぎるイラストをデザイン！ やや厚みのある約7cm×9cmのカードなので、お部屋の棚に立てかけて飾ってもバッチリ映えます♪

D賞：缶バッジ（全8種）

D賞は、宮の兄・灯人と叶人のイラストも加わった、キャラクターの魅力があふれる直径約5.7cmの缶バッジ。お顔にクローズアップしたデザインで見ごたえ抜群です！

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「eeoくじ」のご購入はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/7928?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1131(https://eeo.today/store/101/title/7928?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1131)

＜原作情報＆関連リンク＞

シリーズ累計35万部突破！

『Hate My MIA！』

著者：人鳥ぺんぎん

出版社：株式会社ふゅーじょんぷろだくと

レーベル：BABY

シリーズ最新5巻、2026年5月22日(金)発売！

◇作品ページ：https://www.fupro-comics.com/detail/857/501599/

◇人鳥ぺんぎん先生公式X：https://x.com/chikinyuida

◇BABY編集部公式X：https://x.com/Baby_BL_Fusion

(C)人鳥ぺんぎん／FUSION PRODUCT

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus