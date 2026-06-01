【JAPAN OUTDOOR GEAR SUMMIT 2026】開催と出展お申し込み受付開始のご案内【新潟県アウトドア協会】
一般社団法人 新潟県アウトドア協会（事務局：新潟県新潟市、代表理事：紫竹 陽介）は、令和8年（2026年）10月14日（水）・15日（木）の2日間、燕三条地場産業振興センター メッセピア 1F（新潟県三条市）にてアウトドア業界のBtoB展示商談会『JAPAN OUTDOOR GEAR SUMMIT 2026』（略称：JOGS 2026）を開催いたします。
2025年の前回開催は県内外24社が出展し、全国から100名超のバイヤー・流通各社・メディアにご来場いただきました。2回目となる本年も、ものづくりの聖地【新潟・燕三条】を起点にアウトドア産業の新たな商流創出を目指してまいります。
【開催概要】
■ 名称 : JAPAN OUTDOOR GEAR SUMMIT 2026 (略称: JOGS 2026)
■ 主催 : 一般社団法人 新潟県アウトドア協会
■ 開催日 : 令和8年（2026年）10月14日（水）10:00-17:00 10月15日（木）10:00-16:00
■ 準備日 : 令和8年（2026年）10月13日（火） (搬入・設営)
■ 会場 : 燕三条地場産業振興センター メッセピア 1F 多目的大ホール（〒955-0092 新潟県三条市須頃1丁目17番地）
■ 形式 : 招待制 BtoB 展示商談会 (一般入場不可)
■ 想定来場者 : バイヤー・流通各社・小売店・量販店・メディア
■ 公式 WEB : https://niigataoutdoor.or.jp/jogs
【JOGS の特徴】
1. ものづくりの聖地・燕三条で開催する、唯一の招待制アウトドアBtoB
燕三条圏の代表的なアウトドアギアブランドが集結予定です。
2. バイヤーと出展企業の直接商談に特化したフォーマット
商談・販路開拓に集中できる商環境をご提供いたします。
3. 燕三条のものづくり現場見学ツアーとの連携
会期前後にて、出展企業の工場見学・現地視察等のご案内も可能です(開催調整中)。
【2025 年の開催実績】
■ 出展者一覧（敬称略・順不同）
CAPTAIN STAG／UNIFLAME／snow peak／belmont／五十嵐刃物工業（株）／SSCamp！（株）三条特殊鋳工所／PTYGRACE OUTDOOR GEAR／BUNDOK／LALPHA／9w.／馬場長金物株式会社／山人／KAKURI／KOGU(下村企販)／OUTSIDE IN／JEJアステージ株式会社／katomotor／THE NORTH FACE／Bonito Paddles／スウィングスターパドル・デスペラード／MRS／WERNER PADDLES／三条市
■ 来場者数 : 全国から販売店・問屋・量販店・メーカー等 100 名超
■ メディア取材 : 全国紙・専門誌・WEBメディア12社
【2026 年の新展開】
本年より、新潟県アウトドア協会の非会員企業様にもご出展いただけるよう出展枠を拡大いたしました。 燕三条圏に縁のある事業者の皆様、アウトドア産業に関心をお持ちのブランド様のご参加を心より歓迎いたします。
また、より柔軟なブース構成にお応えするため、新サイズ「6m × 6m」を新設いたしました。
【ご出展のお申し込み】
▼ 出展お申込みページ
https://niigataoutdoor.or.jp/jogs/26exhibitors(https://niigataoutdoor.or.jp/jogs/26exhibitors)
■ 締切 : 令和8年（2026年）6月30日（火）
ご出展に関するお問い合わせは、事務局までお気軽にご連絡ください。
【取材についてのご案内】
報道関係の皆様には、当日取材・事前取材・出展企業のご紹介などを事務局にて随時ご対応いたします。ご取材をご希望の場合は、下記事務局までご連絡くださいませ。
公式WEB の「報道・メディアの皆様へ」ページ（https://niigataoutdoor.or.jp/jogs/26media）よりお申し込みフォームをご記入ください。
【一般社団法人 新潟県アウトドア協会について】
設立 : 2023年11月
代表者 : 代表理事 紫竹 陽介
事務局所在 : 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目3番26（WEST 新潟店内）
公式WEB : https://niigataoutdoor.or.jp/
【お問い合わせ先】
一般社団法人 新潟県アウトドア協会 事務局
TEL : 025-241-8800（WEST 新潟店内）
Mail : office@niigataoutdoor.or.jp
URL : https://niigataoutdoor.or.jp/
営業日 : 月曜日 - 金曜日 11:30 - 17:00 定休日 : 火曜日、ほか不定休