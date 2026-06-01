ROLI、カシオとパートナーシップを発表

Luminary ROLI ltd.

Luminary ROLI Ltd. （本社：イギリス・ロンドン、以下ROLI）は本日2026年6月1日、カシオ計算機株式会社（本社：東京都渋谷区、以下 カシオ）と「Feel the Music. Shape Your Style.」をコアメッセージに掲げた新たなパートナーシップを発表しました。両社は、テクノロジーを通じて新しい音楽体験や音楽を軸としたライフスタイル・カルチャーを創造するという共通のビジョンのもと、協業を開始します。

また、本日よりイギリス・ロンドンで開催される「SXSW London」にて、ピアノ学習アプリ「ROLI Learn for CASIO」を初公開。なお、本アプリは日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの５カ国において2026年6月中の提供開始を予定しています。

「ROLI Learn for CASIO」について

「ROLI Learn for CASIO」は、カシオの電子楽器ユーザー向けに特別設計されたピアノ学習アプリです。ゲーム感覚で楽しめる没入型の学習体験を提供し、ユーザーそれぞれのスキルレベルに合わせたレッスンを通じて、より直感的かつ楽しく鍵盤演奏を学ぶことができます。アプリには、ポップスからクラシックまで幅広いジャンルの楽曲を収録。バンド伴奏付きやボーカル入りの楽曲に合わせて演奏できるほか、複数の表示モードや再生速度調整機能にも対応しています。また、継続的に追加される楽曲ライブラリに加え、音感やリズム感を鍛えるためのゲームやエクササイズも搭載しています。

本アプリは、ROLI製キーボード専用の既存アプリ「ROLI Learn」とは別に、カシオのユーザー向けにカスタマイズされたアプリとして展開されます。カシオの「Privia」「CELVIANO」「Casiotone」シリーズなどに対応し、Bluetoothを通じて接続。カシオ電子楽器ならではの高品質なサウンドシステムを活用した演奏体験を実現します。ROLIにとって、サードパーティ製ハードウェア向けに学習ソフトウェアを提供するのは今回が初の取り組みとなります。

ROLIとカシオのパートナーシップについてはこちら(https://www.casio.com/jp/electronic-musical-instruments/brands/interview/rolicasio/)

※アプリ画面は開発中のものを含み、変更となる場合があります。

ROLI 創業者のローランド・ラム コメント

「幼い頃からカシオの製品に親しんできた私にとって、カシオの魅力は、革新的な技術やデバイスを生み出し、それを美しくデザインされた、より多くの人が手に取りやすい製品へと進化させ続けている点にあります。音楽を通じて新たなカルチャーやライフスタイルを創造し続けてきたカシオと協業できることを大変嬉しく思います。」

カシオ計算機常務執行役員 サウンドクリエーション事業部長 河合哲哉 コメント

「ROLIは英国での創業以来、音楽体験を再定義する数々の革新的な製品を世に送り出してきました。ROLIはカシオとは異なるユニークなアプローチを持ち、音楽の“創り方”と“楽しみ方”の両面で継続的に革新を続けています。今回の協業は、カシオ電子楽器事業におけるブランドステートメント『Sound for Style』をさらに進化させる大きな一歩になると考えています。カシオは、このパートナーシップを通じて、これまでにない新しい体験をユーザーに届けられると確信しています。」

カシオ計算機について

カシオ は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」をパーパスに掲げ、電卓、時計、電子辞書、電子楽器など、革新的な製品を通じて世界中の人々に新しい価値を提供してきたエレクトロニクスメーカーです。電子楽器分野においては、「Privia」「CELVIANO」「Casiotone」などのブランドを展開し、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに向けた音楽体験を提供しています。また、カシオは電子楽器事業におけるブランドステートメント「Sound for Style」のもと、音楽を単なる演奏技術ではなく、一人ひとりのライフスタイルや自己表現の一部として提案しています。

ROLIについて

2021年に設立されたROLI（Luminary ROLI）は、「Free the Music（音楽を解放する）」をミッションに掲げ、テクノロジーを通じて人の創造性を拡張することを目指す音楽テクノロジー企業です。人を中心に据えたアプローチのもと、AIおよびハンドトラッキング技術を音楽学習へと応用し、誰もが直感的に音楽と向き合える環境づくりに取り組んでいます。同社はその一環として、ハンドトラッキング分野をリードするUltraLeapを買収し、身体の動きを高精度に捉える「Airwave」プラットフォームの開発を進めています。

ROLI公式サイト：https://roli.com/jp

ROLI 326/327 Stean Street, London, E8 4ED

Email: press_jp@roli.com