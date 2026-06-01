10周年を迎える最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」　旅のスタイルに寄り添う、3つの宿泊プランへ刷新

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」（所在地：大阪市此花区、総支配人：松宮 郷）は、最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」のオープン10周年という節目を迎えるにあたり、2026年7月15日（水）より宿泊プランをリニューアルします。

上質なご褒美ステイからシンプルな滞在まで、選べる3プランをご用意し、本日よりホテル公式ウェブサイトにて予約受付を開始します。

ポート ディープ オーシャン フロア 客室「プレミアムパレス」（イメージ）

最上階「ポート ディープ オーシャン フロア」の魅力を余すことなくご体感いただける最上位プラン「8つの特典が彩る特別ステイプラン」では、このフロアならではの上質なひとときをより深くお楽しみいただけるよう、多彩な特典をご提供します。ご朝食時には優先的にお席へご案内するとともに、トリュフソースとポルチーニソースの2種から選べる特別メニュー「ロワイヤル」をご用意。

さらに、ラウンジおよびカフェではアルコールなどのフリードリンクをお楽しみいただけるほか、本プランご宿泊者限定のオリジナルカクテルや、プティフールセットもご堪能いただけます。加えて、「ReFa」のバスアメニティ「リファビューテック ミニボトルセット」を備え、滞在のひとときをより優雅に演出します。

記念日や特別なご旅行など、ワンランク上のご滞在にふさわしい内容となっています。

また、周辺観光をアクティブに過ごしながらホテルでの上質なひとときも大切にしたい方へ、朝食優先案内とカフェ・ラウンジでのワンドリンク特典付きプランをご用意。さらに、短いご滞在でも最上階フロアならではの特別感を気軽に楽しめる、よりリーズナブルなプランもお選びいただけます。

ご滞在の目的や過ごし方に合わせて、最適なプランをお選びいただき、最上階ならではの特別な時間をお過ごしください。

1.「8つの特典が彩る特別ステイプラン」概要

【期 間】2026年7月15日（水）～

【料 金】2名1室利用 1名あたり（朝食付き）15,600円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別）

【客 室】プレミアムパレス、コーナーパレス、オーシャンデラックス、オーシャンツイン など

【特 典】・専用エリアにて14:00からチェックインのお手続き可能

・「ポートダイニング リコリコ」でのご朝食 優先案内

・ご朝食時に特別メニュー「ロワイヤル」をご提供 ※お一人さまにつき一つ

・「ラウンジR」および「レックスカフェ」にてフリードリンクサービス

・「ラウンジR」および「レックスカフェ」にてフロア限定カクテルをオーダー可能

・「ラウンジR」または「レックスカフェ」にてプティフールセットのサービス

※プティフールセットは1泊につき1回の利用となります。

・リファビューテック ミニボトルセット（バスアメニティ）をご用意

・海をイメージした香りのバスソルトを客室にご用意

【予 約】ホテル公式ウェブサイトにて本日より販売開始

チェックインは専用エリアにて、通常より1時間早い14:00からお手続き可能。お部屋でゆっくりお寛ぎいただけます。リファビューテック ミニボトルセット（バスアメニティ）をご用意。リラックスと美を追求した贅沢なバスタイム体験が、上質な寛ぎのひとときを演出します。ラウンジやカフェで、ソフトドリンクやアルコールなど多彩なメニューをフリードリンクでご用意。思い思いのひとときを優雅にお楽しみいただけます。フロアの世界観を象徴する、深海をモチーフにしたオリジナルカクテル2種をフリードリンクサービスにてご提供します。最上階フロア宿泊者限定でお楽しみいただける、ここだけの特別な一杯です。朝のひとときを、落ち着いた専用エリアにてゆったりとお過ごしいただけます。優先案内のもと、穏やかで快適な朝食時間をご提供します。トリュフソースまたはポルチーニソースからお選びいただける、なめらかな口あたりの洋風茶碗蒸し「ロワイヤル」。芳醇な香りが広がる、贅沢な一皿です。

※画像はすべてイメージです。

2.「朝食優先案内＆ワンドリンク付プラン」概要

【期 間】2026年7月15日（水）～

【料 金】2名1室利用 1名あたり（朝食付き）13,600円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別）

【客 室】プレミアムパレス、コーナーパレス、オーシャンデラックス、オーシャンツイン など

【特 典】・専用エリアにて14:00からチェックインのお手続き可能

・「ポートダイニング リコリコ」でのご朝食 優先案内

・ご朝食時に特別メニュー「ロワイヤル」をご提供 ※お一人さまにつき一つ

・「ラウンジR」または「レックスカフェ」にてお好きなドリンク1杯サービス

※ポート ディープ オーシャン フロア限定カクテルもお選びいただけます。

・「アロマセラピー アソシエイツ」のバスアメニティを客室にご用意

・海をイメージした香りのバスソルトを客室にご用意

【予 約】ホテル公式ウェブサイトにて本日より販売開始

3.「スマートステイプラン」概要

【期 間】2026年7月15日（水）～

【料 金】2名1室利用 1名あたり（素泊まり）9,900円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別）

【客 室】プレミアムパレス、コーナーパレス、オーシャンデラックス、オーシャンツイン など

【特 典】・専用エリアにて14:00からチェックインのお手続き可能

・「アロマセラピー アソシエイツ」のバスアメニティを客室にご用意

・海をイメージした香りのバスソルトを客室にご用意

【予 約】ホテル公式ウェブサイトにて本日より販売開始

4.施設概要

「ORIX HOTELS & RESORTS」のグループホテルであるホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、パークまで歩いてすぐという素晴らしいロケーションにあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。「楽しさいっぱいの世界へつながる、港でありたい。」をテーマに、たくさんの笑顔が溢れるひとときをお届けします。エントランスやロビーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」のミニオンたちとコラボレーションした装飾を施し、訪れるお客さまを楽しくお出迎えしています。

公式ウェブサイト：https://universalport.orixhotelsandresorts.com/

LINE 公式アカウント（LINE ID）：@612syglg

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸宅～」「ミニオンルーム2 ～アグネスたちのお部屋～」「ミニオンルーム 3 ～思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」をはじめ、5名さままで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「 PORT DEEP OCEAN FLOOR 」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalport/

＜受賞歴＞

◆トリップアドバイザー「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル 人気ホテル部門25位」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ゴールドアワード2025」「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室以上部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 夕食 近畿・北陸エリア 301室以上部門 3位」

◆JTBアワード2024「選抜表彰部門 全国最優秀施設賞（ホテル：300室以上）」「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」

「特別表彰部門 Web販売賞」「特別表彰部門 JTB MySTYLE賞」

ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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