MIKU EXPOのLINEスタンプが登場！！

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株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはMIKU EXPOのLINEスタンプを配信いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はMIKU EXPOのLINEスタンプ配信を【5月29日(金)】より開始いたしました。






MIKU EXPOよりLINEスタンプの登場です。



歴代のMIKU EXPOの衣装を身に纏ったミクの可愛いスタンプでトークを盛り上げましょう！



ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



配信ページはこちら


https://line.me/S/sticker/33825298




【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：info@armabianca.com


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発行元　　　　株式会社 arma bianca


Web　　　　　http://armabianca.com/


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