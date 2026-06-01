MIKU EXPOのLINEスタンプが登場！！
株式会社arma bianca
株式会社アルマビアンカはMIKU EXPOのLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はMIKU EXPOのLINEスタンプ配信を【5月29日(金)】より開始いたしました。
MIKU EXPOよりLINEスタンプの登場です。
歴代のMIKU EXPOの衣装を身に纏ったミクの可愛いスタンプでトークを盛り上げましょう！
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://line.me/S/sticker/33825298
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：info@armabianca.com
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