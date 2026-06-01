OmakaseとDeFimans、資本業務提携に関する基本合意締結のお知らせ

株式会社Omakase

株式会社Omakase（本社：大阪市西区、代表取締役：渡辺 瑛介、以下「Omakase」）は、SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾吉孝）を最終親会社とするSBIグループ傘下の株式会社DeFimans（本社：東京都港区、代表取締役：小野 暢思・佐藤 太思、以下「DeFimans」）と、資本業務提携を行いましたのでお知らせいたします。

暗号資産市場規模は、2025年の約4.87兆ドルから2031年には約20.01兆ドルへ拡大することが見込まれています*1。これは各国で規制の枠組みが整備・明確化されることで機関投資家の参入が進み、また技術的進歩によってデジタルアセットのインフラが高度化するなど、市場の成熟によるものと考えられています。その結果、暗号資産は「個人中心の投機市場」から「グローバル資本市場の一部」へと組み込まれる流れが強まり、2026年～2031年の予想CAGRは26.56%に到達するとされています。日本国内においても、暗号資産が金融商品取引法の枠組みに位置づけられることが発表されており、規制の明確化を通じて投資・活用の裾野がより広く一般へと拡大していくものと考えられます。

また、ステーキングはブロックチェーンのコンセンサス形成に参加し、その対価として報酬を得られる仕組みです。海外ではステーキングを組み込んだETFも登場しつつあり、インカムゲイン手段としてのステーキングの認知が広がることで、ステーキング市場も今後さらに拡大していくと見込まれます。

Omakaseは、2026年5月現在、40以上のブロックチェーンでバリデータ運用の実績を有し、ブロックチェーンプロジェクト、暗号資産交換所、事業会社、ヘッジファンドなど多様なプレイヤーと連携しています。ノード運用にとどまらず、ステーキング設計支援やアーキテクチャ構築等を包括的に手掛け、プロジェクトの成長を多角的に支援しています。DeFimansは、金融・IT・エンターテインメント領域を中心に、国内外の多様な産業における新規事業およびWeb3事業の戦略策定から実行支援までを一貫して提供するプロフェッショナルファームです。特にWeb3分野においては、トークノミクス設計、ファイナンス、上場支援、DeFi、海外展開・日本展開、投資・資産運用など、幅広い領域をカバーしています。

このような事業環境の中、Omakaseのノード運用・ステーキング技術とDeFimansの戦略・事業開発力を組み合わせることで、暗号資産と既存金融の融合が進む市場において、高度なインフラ構築・運用需要に迅速かつ確実に応えられる体制を構築してまいります。なお、SBIグループは傘下の暗号資産交換事業者において暗号資産の現物預かり高約6,900億円*2を有しており、DeFimansを含む同グループとの連携を通じて、Omakaseへのステーキング委任金額の大幅な拡大が期待されます。さらに、SBIグループにおいても、Omakaseとのインフラストラクチャ面での連携を強化することで、より効率的かつ高品質なステーキングサービスを顧客へ提供することが可能になると考えられます。加えて、OmakaseとDeFimansは知見を共有しながら、ステーキングやバリデータ運用を含むサービスの共同企画・開発を推進し、より広範な顧客層への提供を目指します。さらに、金融領域におけるDeFimansおよびSBIグループの豊富な知見を活かし、ステーキングを組み込んだ新たな金融商品の設計・提供にも取り組んでまいります。

*1: Cryptocurrency Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2025 - 2030)

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cryptocurrency-market

*2: SBIホールディングス 2026年3月期第3四半期決算資料

https://www.sbigroup.co.jp/investors/library/presentation/pdf/presen260204.pdf

株式会社Omakaseについて

株式会社Omakaseは、株式会社Kudasaiのエンジニアリング部門子会社として2024年1月に設立されました。主に国内外プロジェクトのバリデータ運営・開発・保守や周辺技術のコンサルティングなども行っています。

会社概要

名称: 株式会社Omakase

所在地: 大阪市西区立売堀1-2-21 2F

代表者: 渡辺 瑛介

創業日: 2024/01/26

事業内容: ブロックチェーンバリデータ運用などの技術支援

会社URL: https://0xmakase.co.jp/

X: https://twitter.com/0xmakase_jp

お問い合わせ

contact@0xmakase.co.jp



株式会社DeFimansについて

株式会社DeFimansはグローバルなフィールドでプロジェクトを手掛けるプロフェッショナルファームです。金融・IT・エンタメ領域を中心とした国内外の多様な産業における新規事業・web3事業の支援にフォーカスしており、戦略策定から実行支援までを一気通貫で手掛けています。また、ステーブルコインの企画や活用戦略の策定、発行に係る実務支援をしております。

代表者：代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思

所在地：東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル9Ｆ

設立：2022年7月

事業内容：

トークノミクス、DeFi、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援、資金調達・資本政策、マーケティング等のハンズオン支援

公式サイト：https://defimans.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/DeFimans

Medium：https://medium.com/@DeFimans

総合お問合せ：info@defimans.com



