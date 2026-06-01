ＴＯＭＡＳ「有名中高一貫校 学校見学説明会2026」６月下旬開催校の申し込みを受付中！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、「有名中高一貫校 学校見学説明会2026」について、2026年６月下旬の開催日程をお知らせいたします。

６月下旬は、近年高い受験者数を集めている明治大学付属明治中学校や中央大学附属中学校などの大学附属校をはじめ、人気ある13校のラインナップで開催いたします。

（特設ページ：https://www.tomas.co.jp/event/schoolbriefing/）

本説明会は、各中学校のご協力のもと、実際に学校を訪問して先生方のお話を聴き、校内を見学させていただくまたとないチャンスです。第一志望校や併願校の校風を知るための絶好の機会として、例年多くの反響をいただいております。定員になり次第締切となりますので、お早目にお申し込みください。

■６月下旬の開催校

学校名のリンクからお申し込みください。※定員になり次第締切

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/774_1_80b20dc51cf262126b1049de0df1818c.jpg?v=202606010951 ]

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

・完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

・医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

・進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp