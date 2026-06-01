パンダドラゴン結成9年目の今、本気の“仲間探し”へ

株式会社DD

株式会社DD所属の5人組ボーイズアイドルグループ

「パンダドラゴン」が新メンバーオーディション

「パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション～僕らの夢は止まらないッ!!～」の開催を発表。

左からなるき（紫）・ぱっち（赤）・ようた（黄）・なぎ（ピンク）・たいが（水色）

2018年、オーディションによって結成されたパンダドラゴン。

ポップでエネルギッシュなパフォーマンスを武器に活動を続け、

楽曲「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」で披露される

“パラパラダンス”はTikTokで累計2億回以上再生を記録。

2024年9月にはメジャーデビューを果たし、

リリースしたシングル2作品が連続でオリコンウィークリーチャート1位を獲得。

さらに2025年3月14日、2026年1月17日には

日本武道館単独公演を開催するなど、勢いを加速させている。

そして結成9年目を迎える今、パンダドラゴンはグループとしてさらなるステージへ進むため、

グループ初となる新メンバーオーディションの開催を発表。

パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション ～僕らの夢は止まらないッ!!～

■応募資格

・性別：男性

・年齢：12歳～35歳まで

・事務所に所属していない方、または所属事務所等の許諾を得られる方

・合格後、東京都内を中心に活動可能な方

■求める仲間

・パンダドラゴンと本気で向き合い、熱意をもって挑戦し続けられる人

・ダンスやボーカルの経験は問わず、自分らしい個性で輝ける人

・SNSや動画メディアを使いこなし、ファンと魅力を発信していける人

・自分自身の魅力や個性を理解し、自己プロデュースができる人

■オーディションスケジュール●応募期間

2026年6月1日（月）～2026年8月30日（日）

※各日程前日18時まで受付、

各日程の受け入れ人数を超えた場合、早期に締め切らせていただく場合がございます。

●1次審査

パンダドラゴンがオーディション面接官となり、受験者に会いに行きます。

応募いただいたすべてのみなさまに、パフォーマンスを披露いただきます。

【1次審査・開催日程】

・大阪：7月17日（金）・7月18日（土）

・宮城：7月26日（日）

・福岡：8月1日（土）

・神奈川：8月8日（土）

※ゼウス限定ライブ（男性限定ライブ）終演後

・愛知：8月21日（金）

・東京：8月29日（土）・8月31日（月）

●2次審査

面接＆パフォーマンス審査を実施予定

・8月16日（日） / 9月13日（日）

●3次審査

合宿審査を予定

・9月19日（土）～9月21日（月・祝）

●4次審査

合宿審査を予定

・10月15日（木）～10月18日（日）

●ファイナル審査

運命のファイナル審査！

・11月24日（火）

■オーディション特設サイト

https://www.pandadragon-official.com/statics/2026_audition

■パンダドラゴン公式サイト

https://pandadragon.jp/

■パンダドラゴン公式X

https://x.com/info__paragon