パンダドラゴン結成9年目の今、本気の“仲間探し”へ
株式会社DD所属の5人組ボーイズアイドルグループ
「パンダドラゴン」が新メンバーオーディション
「パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション～僕らの夢は止まらないッ!!～」の開催を発表。
左からなるき（紫）・ぱっち（赤）・ようた（黄）・なぎ（ピンク）・たいが（水色）
2018年、オーディションによって結成されたパンダドラゴン。
ポップでエネルギッシュなパフォーマンスを武器に活動を続け、
楽曲「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」で披露される
“パラパラダンス”はTikTokで累計2億回以上再生を記録。
2024年9月にはメジャーデビューを果たし、
リリースしたシングル2作品が連続でオリコンウィークリーチャート1位を獲得。
さらに2025年3月14日、2026年1月17日には
日本武道館単独公演を開催するなど、勢いを加速させている。
そして結成9年目を迎える今、パンダドラゴンはグループとしてさらなるステージへ進むため、
グループ初となる新メンバーオーディションの開催を発表。
パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション ～僕らの夢は止まらないッ!!～
■応募資格
・性別：男性
・年齢：12歳～35歳まで
・事務所に所属していない方、または所属事務所等の許諾を得られる方
・合格後、東京都内を中心に活動可能な方
■求める仲間
・パンダドラゴンと本気で向き合い、熱意をもって挑戦し続けられる人
・ダンスやボーカルの経験は問わず、自分らしい個性で輝ける人
・SNSや動画メディアを使いこなし、ファンと魅力を発信していける人
・自分自身の魅力や個性を理解し、自己プロデュースができる人
■オーディションスケジュール
●応募期間
2026年6月1日（月）～2026年8月30日（日）
※各日程前日18時まで受付、
各日程の受け入れ人数を超えた場合、早期に締め切らせていただく場合がございます。
●1次審査
パンダドラゴンがオーディション面接官となり、受験者に会いに行きます。
応募いただいたすべてのみなさまに、パフォーマンスを披露いただきます。
【1次審査・開催日程】
・大阪：7月17日（金）・7月18日（土）
・宮城：7月26日（日）
・福岡：8月1日（土）
・神奈川：8月8日（土）
※ゼウス限定ライブ（男性限定ライブ）終演後
・愛知：8月21日（金）
・東京：8月29日（土）・8月31日（月）
●2次審査
面接＆パフォーマンス審査を実施予定
・8月16日（日） / 9月13日（日）
●3次審査
合宿審査を予定
・9月19日（土）～9月21日（月・祝）
●4次審査
合宿審査を予定
・10月15日（木）～10月18日（日）
●ファイナル審査
運命のファイナル審査！
・11月24日（火）
■オーディション特設サイト
https://www.pandadragon-official.com/statics/2026_audition
■パンダドラゴン公式サイト
https://pandadragon.jp/
■パンダドラゴン公式X
https://x.com/info__paragon