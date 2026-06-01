ウルトラマンシリーズ×旺文社のコラボレーション。「がんばるキミにいつでも寄りそう」旺文社の「大盛り！夏休みドリル」シリーズプレゼントキャンペーン開催！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、今年7月に放送開始60周年を迎える「ウルトラマン」シリーズとのコラボレーション企画「がんばるキミにいつでも寄りそう」旺文社の『大盛り！夏休みドリル』シリーズ！プレゼントキャンペーンを6月1日（月）から実施いたします。

キャンペーンURL：https://www.obunsha.co.jp/pr/natsudori3/cp2026(https://www.obunsha.co.jp/pr/natsudori3/cp2026)

■キャンペーン概要

小学生向け「大盛り！夏休みドリル」シリーズはこれまで多くの小学生の皆様にご利用いただいてまいりました。このたび、夏休みにあわせて、「がんばるキミにいつでも寄りそう」の気持ちを込めて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

大人気の「ウルトラマン」シリーズとのコラボレーションで、怪獣や宇宙人たちが過ごす夏休みの様子を川柳で表した、本キャンペーンのための描きおろしイラストを使用したオリジナルノベルティを、抽選で合計200名様にプレゼントいたします。

（イラスト：河南好美 (C)円谷プロ）

大盛り！夏休みドリル プレゼントキャンペーン告知動画

大盛り！夏休みドリルプレゼントCP～ダダ編～(https://www.youtube.com/shorts/5rrOzYMW0Ss)

大盛り！夏休みドリルプレゼントCP～ジャミラ編～(https://www.youtube.com/shorts/i24A7sH1w_s)

大盛り！夏休みドリルプレゼントCP～グビラ編～(https://www.youtube.com/shorts/vctnwiHU9HI)

大盛り！夏休みドリルプレゼントCP～ピグモン編～(https://www.youtube.com/shorts/QFrYfAuvCRM)

●賞品内容

A賞：オリジナルイラスト入り A4サイズ コットンバッグ 100名様

B賞：オリジナルイラスト入り 付箋付きA6メモノート 100名様

●応募方法

こちらの特設サイトからご応募ください。

大盛り！夏休みドリル プレゼントキャンペーン

https://www.obunsha.co.jp/pr/natsudori3/cp2026(https://www.obunsha.co.jp/pr/natsudori3/cp2026)

●応募期間

2026年6月1日(月) 11:00～2026年8月31日(月) 16:59まで

●抽選・賞品発送

・ 抽選： 2026年9月末予定。厳正な抽選の上、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

・ 賞品発送： 2026年10月中旬以降を予定しております。

■「大盛り！夏休みドリル」シリーズとは

１学期で習った算数、生活または理科・社会、英語、国語が1冊にまとまっている、夏休みの学習に最適なドリルです。1日2ページ（20分）で、31日分収録されており、夏休みでも無理なく毎日机に向かって勉強する習慣がつけられます。 わかりやすい別冊解答・解説つきです。 また、「学習カレンダー」と「ドリル達成シール」（シールは1～4年生のみ）がついているので、夏休みを計画的に過ごすのに役立ちます。

6月16日には新たに、英検の対策ができる「英検4級」「英検5級」がラインナップに追加されます。

「大盛り！夏休みドリル」シリーズ 全8点

https://www.obunsha.co.jp/product/series/a004(https://www.obunsha.co.jp/product/series/a004)

・大盛り！夏休みドリル 小学1年生 三訂版

・大盛り！夏休みドリル 小学2年生 三訂版

・大盛り！夏休みドリル 小学3年生 三訂版

・大盛り！夏休みドリル 小学4年生 三訂版

・大盛り！夏休みドリル 小学5年生 三訂版

・大盛り！夏休みドリル 小学6年生 三訂版

・大盛り！夏休みドリル 英検(R)4級 2026年6月16日刊行予定

・大盛り！夏休みドリル 英検(R)5級 2026年6月16日刊行予定

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

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私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/