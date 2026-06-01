『崩壊3rd』より、「エリシア ちび英傑Ver.」が登場！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズは、Myethosが展開する新商品として、ゲーム『崩壊3rd』より、「エリシア ちび英傑Ver.」を、2026年5月31日より予約受付中。

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https://myethos.jp/products/6942630834492?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0601_adk(https://myethos.jp/products/6942630834492?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0601_adk)

「ロマンチックな気分になってみない？」

ゲーム『崩壊3rd』より、「エリシア ちび英傑Ver.」がデフォルメフィギュアとなって登場。

小さなエリシアは両手でハートを作り、甘い気持ちをみんなに届けます。いたずらっぽくウインクをしながら浮かべる明るい笑顔が、少女らしい可憐さをより生き生きと引き立てています。ピンクのパール塗装が施された花の髪飾りとリボンが美しく調和し、金属色の花芯が繊細で可愛らしいアクセントに。深いピンクのグラデーションが入ったローポニーテールは、ふんわりとしたボリューム感まで丁寧に造形されています。さらに、キャンディカラーのハート型クッションを組み合わせることで、エリシアの甘くロマンチックな魅力を余すところなく表現しました。

艦長、エリシアからの気持ちを受け取ってね～

【商品情報】

商品名：エリシア ちび英傑Ver.

作品名：崩壊3rd

仕様：全高：約90mm／PVC&ABS&金属

セット内容：本体1、クッション1

JAN：6942630834492

価格：7,480円（税込）

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【販売期間】

予約期間：2026年5月31日21:00~2026年7月31日23:59

発売日：2027年1月予定

【商品について】

※掲載の写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※ご使用のモニター環境等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

※商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。



【著作権表記】

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとして商品予約や新商品情報をお届けしています。

Myethos Japan online store：https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/myethos_co

■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。